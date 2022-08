Martincová se proti Xinyu Wang oklepala z kanára a přerušila šňůru porážek

Tereza Martincová od červnového postupu do semifinále v Nottinghamu, v němž vzdala kvůli zranění pravého kolena, nevyhrála pět zápasů po sobě. Naposledy minulý týden v pražské Stromovce neudržela vedení 6-2 a 3-1 a neobhájila své jediné finále na okruhu WTA.



Blízko šesté porážce v řadě byla dnes ve Washingtonu. V prvním zápase na US Open Series čelila Číňance Xinyu Wang a podruhé v sezoně dostala kanára. Druhý set navíc začala již čtvrtou ztrátou podání a prohrávala 0-6 a 0-1. Až celkově osmý game získala na svou stranu a dostala se do zápasu.



27letá Češka si po boji vynutila třetí set, ale opět ho nezačala ideálně. V úvodní hře sice zlikvidovala oba brejkboly, ale o pár minut později už prohrávala 1-3 a čelila dalším brejkbolům. Klíčové okamžiky ovšem zvládla a nakonec po boji zvítězila nad 78. hráčkou světa 0-6 6-4 6-4.



Martincová, jež zůstala po odhlášení čerstvě šampionky z Prahy Marie Bouzkové jedinou Češkou v soutěži singlistek, si o postup do čtvrtfinále zahraje se světovou dvacítkou Viktorií Azarenkovou. Ta dnes ve svém prvním zápase od květnového French Open přehrála 6-4 6-0 Ukrajinku Dajanu Jastremskou.



Keninová se po pěti měsících vrátila porážkou

Sofia Keninová se po pětiměsíční pauze zaviněné zraněním vrátila porážkou s Camilou Osoriovou. Třiadvacetiletá Američanka, která od senzačního triumfu na Australian Open 2020 prochází krizí a v žebříčku je až v páté stovce, za stavu 6-5 nedopodávala úvodní set a pak už uhrála jen jeden game.

Letošní bilanci si tak zhoršila na 2-7 a zaznamenala sedmou prohru v řadě, poslední vítězství slavila v lednu po cestě do čtvrtfinále v Adelaide. Bývalá světová čtyřka podobnou zdravotní přestávku absolvovala i loni, během předchozí sezony odehrála jen 21 zápasů a rok uzavřela už po Wimbledonu.

Tatjana Mariaová absolvovala svůj první zápas od senzačního semifinále Wimbledonu a neuspěla. Čtyřiatřicetiletá Němka, nejstarší debutantka v semifinále grandslamů v open éře, prohrála 2-6 5-7 s čínskou kvalifikantkou Xiyu Wang.

Sloane Stephensová na 9. z 12 letošních turnajů vypadla v prvním kole. Na domácí půdě ve Washingtonu americká šampionka z roku 2015 prohrála 1-6 4-6 s Australankou Ajlou Tomljanovicovou.