Martincová v Bělehradu nadělila kanára Janiové, sérii porážek ale neukončila

Tereza Martincová se před začátkem antukové sezony poprvé prodrala do elitní stovky světového žebříčku, ovšem místo psychického uvolnění po prolomení dlouho očekávané mety se dostává do krize.



Jedinou výhru zaznamenala na začátku dubna proti Švýcarce Leonii Küngové, od té doby i vinou zdravotních problémů pětkrát po sobě prohrála. Po Osoriové-Serranové (180. v WTA), Navarrové (404.), Zidanšekové (80.) a Tomljanovicové (80.) nestačila ani na Reku-Lucu Janiovou (220.).



O tři roky starší maďarské kvalifikantce podlehla dnes v prvním kole antukového turnaje WTA 250 v Bělehradu po setech 2-6 6-0 7-5. Ve třetím setu dokázala dohnat manko dvou brejků a ze stavu 2-5 vyrovnat na 5-5, ale obrat nedokonala.



Martincová nadělila kanára své soupeřce teprve podruhé v hlavní soutěži turnaje WTA. Poprvé se jí to povedlo letos v březnu v hale v Petrohradu, kde porazila ve třech setech Švýcarku Vögeleovou.



Před Roland Garros, na kterém ji letos čeká premiéra v hlavní soutěži, se ještě pokusí utnout černou o víkendu ve Štrasburku, kde ji čeká kvalifikace.

• WTA 250 BĚLEHRAD •

Srbsko, antuka , 235.080 dolarů

úterní výsledky (18. 05. 2021) • Dvouhraď - 1. kolo • Janiová (Maď.) - Martincová (ČR) 6-2 0-6 7-5 Kalinská (Rus.) - Mladenovicová (6-Fr.) 6-0 7-6(6) Petersonová (7-Švéd.) - Stojanovičová (Srb.) 5-7 6-1 6-0 Tomovová (11-Bulh.) - Radivojevičová (Srb.) 6-2 6-3 Tomljanovicová (Austr.) - Jorovičová (Srb.) 6-4 6-3 Konjuhová (Chorv.) - Van Uytvancková (Belg.) 6-2 1-6 7-5 Sasnovičová (Běl.) - Xiyu Wang (Čína) 6-7(6) 6-0 6-2 Rachimovová (Rus.) - Danilovičová (Srb.) 6-2 6-4 • Čtyřhra - 1. kolo • Voráčová/Katová (ČR/Jap.) - Webleyová-Smithová/Osoriová (Brit./Kol.) 6-7(2) 7-5 10-5