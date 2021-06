Martincová v Birminghamu zvládla bitvu s Ostapenkovou a zahraje si o semifinále

Tereza Martincová prožívá suverénně nejlepší sezonu své kariéry. Šestadvacetiletá Češka se poprvé prokousala do elitní stovky žebříčku WTA, na French Open si připsala své první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a na trávě sbírá první výhry v hlavních soutěžích turnajů WTA.

Po Nottinghamu se mezi nejlepší osmičku probojovala také v Birminghamu, kde včetně kvalifikace vyhrála už čtyři zápasy. V hlavní soutěži vyřadila grandslamové šampionky Samanthu Stosurovou a Jelenu Ostapenkovou.

Martincová se dnes výborně bránila, snažila se agresivní Ostapenkové vracet co nejvíce míčů, aby vítězka French Open 2017 posbírala co možná největší počet nevynucených chyb. Tahle taktika se Martincové vyplatila. Česká tenistka vedla už 7-6 4-2, jenže pak přišla pasáž, kdy rány Ostapenkové lítaly do kurtu a Lotyška si čtyřmi vyhranými gamy v řadě vynutila rozhodující sadu. Martincová se však nenechala rozhodit a po téměř dvouapůlhodinovém boji slavila vítězství 7-6(4) 4-6 6-2.

Martincová bude zítra proti Darje Kasatkinové útočit na vyrovnání svého maxima na nejvyšším okruhu, kterým jsou semifinálové účasti v hale v Québecu (2016) a na antuce ve Gstaadu (2017) a Istanbulu (2020).

Tereza martincova beats Jelena ostapenko 7-6 4-6 6-2 in the 2nd round of the Viking classic #martincova #round2 #VikingClassic ( Getty ) pic.twitter.com/2juUGpQf6f — Phil (@tennis_phil) June 17, 2021

Martincová ve čtvrtfinále doplnila Marii Bouzkovou, jež zítra nastoupí proti kvalifikantce a bývalé světové devítce Coco Vandewegheovou. Pokud by obě Češky postoupily, střetnou se v semifinále.

Ons Džabúrová po dvou hodinách přetlačila 6-4 3-6 7-6(3) Leylah Fernandezovou. Nasazená dvojka ve svém prvním čtvrtfinále po dvou měsících narazí na Anastasii Potapovovou. Poslední semifinalistka vzejde z duelu mezi domácí Heather Watsonovou a turnajovou trojkou Donnou Vekičovou.