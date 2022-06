Martincová v Nottinghamu dál válí. Set nepovolila ani Shuai Zhang a zahraje si o finále

Tereza Martincová loni prožila nejlepší sezonu kariéry, ale letos se dočkala teprve druhé vítězné série v hlavních soutěžích a druhého postupu do čtvrtfinále. Do travnaté části roku navíc vstupovala se sérií pěti vyřazení v úvodním kole.

Sedmadvacetiletá Češka ovšem znovu po roce potvrzuje, že jí nejrychlejší povrch sedí. V Nottinghamu i díky 14 esům dosáhla na první výhru v hlavních losech od březnového Indian Wells, v utkání druhého kola přehrála nasazenou osmičku Magdu Linetteovou a obhájila loňskou účast mezi nejlepší osmičkou a v dnešním čtvrtfinále za necelou hodinu a čtvrt smázla 6-3 6-2 turnajovou čtyřku Shuai Zhang.

Martincová i ve třetím zápase excelovala na vlastním podání, když trefila 71% prvních servisů a odvrátila jediný brejkbol. Proti loňské finalistce měla od začátku navrch a využila čtyři ze šesti šancí na brejk.

