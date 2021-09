Martincová v Ostravě zdolala Pavljučenkovovou a je ve čtvrtfinále

Martincová navázala na Petru Kvitovou, která postoupila do čtvrtfinále už ve středu. Turnajové dvojce Kvitové vzejde soupeřka pro páteční čtvrtfinále (nejdříve od 18:00) z duelu Alison Riskeové z USA se Švýcarkou Jil Teichmannovou, který se odehraje na závěr dnešního programu.

Martincová v utkání se světovou třináctkou Pavljučenkovovou prohrávala v prvním setu 3:5, ale vynutila si tie-break, v kterém uspěla poměrem 7:5. Ve druhém setu získala vedení 5:1, ale při podání ruské tenistky nevyužila dva mečboly a Pavljučenkovová trpělivou hrou srovnala na 5:5.

Ani za stavu 6:5 nedokázala Martincová utkání napotřetí dopodávat a rozhodla až v tie-breaku. Nakonec proměnila čtvrtý mečbol poté, co soupeřka poslala míč do autu.

Third Top-20 victory of her career



Tereza Martincova reaches her fifth quarterfinal of the season, defeating Pavlyuchenkova in two tiebreaks!#OstravaOpen pic.twitter.com/uqhOZLhy0b