Masters v Indian Wells nejspíše čeká zrušení i v dalším roce

V Indian Wells se v březnu měl konat podnik zaštiťující turnaje ATP Masters 1000 a WTA Premier Mandatory, ale vypadá to, že "pátý grandslam" bude stejně jako letos zrušen, přestože svět by se mohl v příštím roce díky vyvinutým vakcínám proti koronaviru vrátit do normálu. Na rozdíl od letošního ročníku, kdy se již nejlepší tenisté do Kalifornie sjeli a čekali na start turnaje, by zrušení turnaje proběhlo s dostatečným předstihem.

Tenisový svět se na začátku příštího roku do normálu rozhodně nevrátí. Sezona totiž s největší pravděpodobností nezačne australským létem, jak jsme zvyklí, a úvodní grandslam sezony Australian Open se má posunout až o tři týdny a vypuknout 8. února. Právě tohle může být částečným důvodem pro zrušení Indian Wells, které obvykle začíná v první polovině března.

Dalším problémem je prudce se zvyšující počet nakažených ve Spojených státech amerických, přičemž situace přímo v Riverside County, kde se turnaj koná, není vůbec příznivá. Pořadatelé by rádi ve svém areálu přivítali alespoň čtvrtinu obvyklé kapacity diváků, to však zřejmě nebude možné a turnaj by měl být během několika dní oficiálně zrušen. Hovoří se i tom, že se Indian Wells posune těsně před US Open a bude sloužit jako jedna z generálek na obvykle závěrečný grandslam sezony. Po Indian Wells se má hrát akce stejné kategorie v Miami, kterou může potkat stejný osud.

In 2020 @BNPPARIBASOPEN cancelled (wisely, courageously) on the eve of the event. Announcement of the 2021 cancellation is, I hear, coming imminently, three months in advance....both tours working to adjust schedule and minimize the impact... — Jon Wertheim (@jon_wertheim) December 6, 2020

Tenisový rok 2021 bude minimálně na začátku plný změn. Vedení obou okruhů by ráda sezonu odstartovala mimo Austrálii, kvalifikace Australian Open se má uskutečnit mimo dějiště úvodního grandslamu sezony a s velkým předstihem na úplně jiném kontinentu a teď hrozí zrušení Indian Wells. Z toho by paradoxně mohli těžit únorové halové podniky jako třeba Rotterdam (ATP) nebo Petrohrad (WTA) či jihoamerické antukové turné, které kolidují s novým termínem Australian Open a mohly by se uskutečnit s měsíčním zpožděním v březnu.

WTA i ATP usilovně pracují na kalendáři pro nadcházející sezonu. Více informací se snad dozvíme v nejbližších dnech.