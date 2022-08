McEnroe chce Djokoviče na US Open: To, že sem nesmí, považuju za vtip

Legendární John McEnroe by považoval za vtip, kdyby se Novak Djokovič nemohl kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru zúčastnit nadcházejícího US Open. Srbský hráč může na turnaji v New Yorku útočit na 22. grandslamový titul, kvůli odmítavému postoji k vakcíně mu však hrozí, že mu úřady stejně jako na začátku roku při Australian Open neumožní vstup do země. Los turnaje v New Yorku se uskuteční ve čtvrtek.

"Nemyslím, že je to fér," citovala McEnroea agentura Reuters. "Nechal bych se sice očkovat a pak šel hrát, ale on má velmi silné přesvědčení a je třeba to respektovat. Máme za sebou už dva a půl roku pandemie a myslím, že lidé ve všech částech světa o ní vědí zase víc. Myšlenka, že sem Novak nemůže cestovat, je jako vtip," doplnil čtyřnásobný šampion US Open.

Pětatřicetiletý Srb již musel kvůli absenci očkování vynechat na začátku roku Australian Open, kde měl obhajovat titul. Jeho neúčasti využil španělský rival Rafael Nadal, jenž turnaj vyhrál a díky dalšímu vítězství na Roland Garros se dostal s 22 grandslamovými tituly do čela historického žebříčku. Djokovič sice v červenci ovládl Wimbledon, stále má však na svém kontě o triumf méně.

McEnroe přemítal, zda právě tyto komplikace ohledně očkování nestály Srba post nejúspěšnějšího hráče historie. "Je to otázka, na kterou by všichni chtěli znát odpověď. Je ale jasné, že z toho Rafa těžil. Pokud někdo vyhrál osmkrát nebo devětkrát Australian Open (Djokovič), pak je jasné, že by měl i na tom dalším šanci," uvedl McEnroe.