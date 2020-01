McEnroe: Sereno, udělej mi laskavost a překonej tu 'bláznivou tetu' Courtovou

"Kvalita ovzduší není jedinou noční můrou, které čelí australský tenisový svaz. Tou druhou je Margaret Courtová. Letos je 50. výročí, kdy získala Grand Slam, a svaz řeší dilema, co si s touhle bláznivou tetou počít," řekl McEnroe, který působí jako komentátor stanice Eurosport.

"Existuje jen jeden delší seznam než ten s tenisovými úspěchy Margaret Courtové. Je to seznam jejích urážlivých a homofobních výroků," prohlásil šedesátiletý vítěz sedmi grandslamů ve dvouhře McEnroe, podle kterého nejde oddělit osobnost od jejích úspěchů.

"Sereno, udělej mi prosím laskavost: vyhraj letos ještě dva grandslamové tituly, ať jich máš 25 a můžeme poslat Courtovou i její urážky do minulosti, kam patří. Děkuji ti," zakončil McEnroe. Letos v Melbourne už Williamsová další grandslam nepřidá, neboť vypadla ve třetím kole s Číňankou Qiang Wang.

Sedmasedmdesátiletá držitelka rekordních 24 grandslamových titulů ve dvouhře Courtová, jež je křesťanskou pastorkou, se odmítavě vymezuje proti gayům a kritizuje lesby z řad tenistek. Před třemi lety se veřejně postavila proti uzákonění manželství párů stejného pohlaví, kvůli čemuž se stala terčem kritiky.

