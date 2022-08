Medveděv: Chci dokázat zase něco velkého. Škoda, že tu Novak není

Světová jednička Daniil Medveděv by rád obhájil na US Open loňský titul, mrzí jej ale absence Novaka Djokoviče, jenž do New Yorku nedorazil kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru. Právě srbského soka vloni porazil ve finále třikrát 6-4. Šestadvacetiletý rodák z Moskvy chce po absenci ve Wimbledonu dokázat ve Flushing Meadows opět "něco velkého". Turnaj dnes zahájí proti domácímu Stefanu Kozlovovi.

"Přál bych si, aby tu (Novak) hrál," řekl na tiskové konferenci Medveděv. "Je to škoda, že tu není. Pro tenis by to byl skvělý příběh a nejen pro něj. Jsou to ale americká vládní pravidla a i z jejich strany je to absolutně pochopitelné," doplnil úřadující šampion.

Loňský finalista a trojnásobný vítěz US Open Djokovič mohl v New Yorku bojovat o 22. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekord Rafaela Nadala. Kvůli odmítavému postoji k vakcíně proti koronaviru ale musí poslední grandslam v sezoně vynechat stejně jako v lednu Australian Open. "Ta rivalita s Rafou stále graduje. Mít dvaadvacet nebo jednadvacet grandslamů je absolutně neuvěřitelné," uvedl Medveděv.

Světová jednička vyzve v úvodu turnaje o dva roky mladšího Kozlova. V srpnu vyhrál Medveděv na tvrdém povrchu turnaj v mexickém Los Cabos. Následně sice vypadl hned v prvním kole v Montrealu, poté se ale dostal do semifinále v Cincinnati. Šlo o jeho jediné turnaje poté, co se nemohl kvůli zákazu startu ruských a běloruských sportovců účastnit Wimbledonu.

"Hlavní výzvou je vždy hrát. Říkám to proto, že chci uspět na každém turnaji. Letos jsem vyhrál jen jeden, ale hrál jsem jich asi dvanáct, třináct, čtrnáct. Vždycky chci zvítězit, je to neustálá výzva," uvedl Medveděv.

Ruský tenista se do finále grandslamu dostal už čtyřikrát, uspěl ale jen na loňském US Open. Naposledy prohrál letošní finále Australian Open s Nadalem, i když vedl 2-0 na sety. "Chci tu dokázat zase něco velkého. Pracuji s týmem velmi dobře a věřím si," dodal Medveděv.