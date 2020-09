Medveděv je čtvrtým jistým účastníkem letošního Turnaje mistrů

Daniil Medveděv se díky postupu do semifinále US Open stal čtvrtým jistým účastníkem letošního Turnaje mistrů, který je na programu od 15. do 22. listopadu v londýnské O2 Areně. Připojil se tak k Novakovi Djokovičovi, Rafaelovi Nadalovi a čerstvému grandslamovému šampionovi Dominicovi Thiemovi.