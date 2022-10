Medveděv je tátou. V pátek na světě přivítal holčičku

"Vítej na světě, holčičko," napsal Medveděv na sociálních sítích u fotografie novorozence.

26letý rodák z Moskvy se stal otcem jen o několik hodin předtím, než oznámili narození děvčátka tenisoví manželé Elina Svitolinová a Gaël Monfils. Před týdnem se dočkal prvního potomka hvězdný Španěl Rafael Nadal, jehož žena porodila syna.

Šestadvacetiletý vítěz loňského US Open a v současnosti čtvrtý hráč žebříčku ATP se s dlouholetou přítelkyní Darjou oženil v roce 2018. Těhotenství se jim podařilo před veřejností utajit.

Poslední zápas Medveděv odehrál 8. října v kazašské Astaně, kde vzdal za stavu 1-1 na sety semifinále proti Novaku Djokovičovi. Příští týden má naplánovaný halový turnaj ATP 500 ve Vídni.

14.10.2022

Welcome to the world baby girl ❤️ pic.twitter.com/dXFBq7t1FW