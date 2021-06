Medveděv na Mallorce ve svém prvním finále na trávě přehrál Querreyho

Daniil Medveděv už má na kontě dvě grandslamová finále, je světovou dvojkou, a o titul si dokonce zahrál i na svém nejméně oblíbeném antukovém povrchu (Barcelona 2019). Pětadvacetiletý Rus však na premiérovou finálovou účast na trávě čekal až do tohoto týdne.

Nejvýše nasazený si na nové akci na Mallorce po volném losu v prvním kole ve dvou setech poradil s Corentinem Moutetem i Casperem Ruudem, po obratu přehrál domácí naději Pabla Carreña a v dnešním finále nedal šanci Samovi Querreymu.

Medveděv byl dnes silný jako skála, nastřílel 10 es, na podání ztratil dohromady jen devět bodů, nečelil jedinému brejkbolu, nebezpečnému Querreymu nic nedovolil a za 62 minut mohl slavit.

Medveděv získal druhou letošní trofej, i tentokrát triumfoval na nejmenších akcích ATP 250 (Marseille). Po dnešním vítězství si vylepšil svou finálovou bilanci na 11-7 a potvrdil, že ve Wimbledonu bude jednou z největších hrozeb pro největšího favorita Novaka Djokoviče. Do zkompletování sbírky mu chybí už jen vavřín z antuky.

DAN11L



Sydney 2018

Winston-Salem 2018

Tokyo 2018

Sofia 2019

Cincinnati 2019

St Petersburg 2019

Shanghai 2019

Paris 2020

ATP Finals 2020

Marseille 2021

Mallorca 2021



