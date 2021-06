Medveděv nezvládl generálku na Wimbledonu, na trávě v Halle prohrál se Struffem

Maximem Daniila Medveděva na trávě jsou dvě semifinále a nepřekoná ho ani tento týden při své premiéře v Halle.



25letý Rus na svém jediném přípravném turnaji před Wimbledonem vypadl hned v prvním kole. Nestačil na domácího Jana-Lennarda Struffa, kterému podlehl 6-7 3-6.

Statistiky zápasu

Medveděv - Struff 7 esa 9 5 dvojchyby 4 63 %

1. podání 'in' 60 %

75 %

úsp. 1. podání 75 %

42 %

úsp. 2. podání 40 %

27 winnery 31 17 nevyn. chyby 16 4/6 hra na síti 27/43 2/6 brejkboly 3/4 74 celkem bodů 77 čas: 1:33

V prvním setu přitom Medveděv vedl 5-2, ale vedení neudržel, za stavu 6-5 nevyužil setbol a v tie-breaku sadu ztratil. ve druhém dějství přežil za stavu 1-5 mečbol, ale druhý brejk nezlikvidoval a po hodině a půl nečekaně prohrál.



31letý Struff, který získal téměř třetinu míčku při hře u sítě, zaznamenal svůj dosud nejcennější skalp, hráče Top 5 porazil teprve podruhé v kariéře. Ruského favorita vyřadil na druhém turnaji po sobě, před dvěma týdny na Roland Garros překvapil výhrou nad Andrejem Rubljovem a postupem do osmifinále.



"Povedlo se mi přenést sebevědomí z Paříže. Dnes jsem předváděl dobrou hru, trefil jsem spoustu vítězných míčů. Je to moje asi nejcennější výhra. Hraju tady moc rád, takže je to výjimečný pocit," radoval se 45. hráč světa Struff.

Unreal



On his 3rd match point, @struffitennis upsets top seed Medvedev 7-6 6-3 in Halle!#NoventiOpen pic.twitter.com/d7qoSe6MQ6 — Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2021



O postup do čtvrtfinále, v němž by teoreticky mohl vyzvat osminásobného šampiona Rogera Federera, se utká s Američanem Marcosem Gironem.