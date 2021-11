Medveděv odstartoval obhajobu na Turnaji mistrů obratem proti Hurkaczovi

TURNAJ MISTRŮ - Obhájce titulu Daniil Medveděv vstoupil do letošního ročníku Turnaje mistrů úspěšným obratem. V novém dějišti v italském Turíně si v úvodním zápase skupiny poradil s debutantem Hubertem Hurkaczem. Ve večerním duelu se střetnou Alexander Zverev s domácím Matteem Berrettinim.

Daniil Medveděv už několik let patří k nejlepším tenistům na tour a skvělé výsledky z posledních sezón korunoval prvenstvím na US Open. Ve finále zastavil do té doby na letošních akcích velké čtyřky neporaženého Novaka Djokoviče a získal premiérový grandslamový vavřín.

Další cennou trofej měl na dosah před týdnem na Masters v Paříži, kde ve finále podlehl právě Djokovičovi a neobhájil loňský titul. Další pokus poprvé v kariéře triumf zopakovat má na právě probíhajícím Turnaji mistrů. V novém dějišti v italském Turíně začal vítězstvím 6-7(5) 6-3 6-4 nad debutantem Hubertem Hurkaczem.

Pětadvacetiletý Rus se rozhodujícímu dějství nevyhnul, přestože nastřílel 15 es, nečelil brejkbolu, spáchal jen osm nevynucených chyb a trefil čtyřnásobek vítězných úderů. S o rok mladším a skvěle hrajícím Polákem měl potíže i ve třetím vzájemném souboji, ale nenechal se ztraceným úvodním setem rozhodit a pak už na kurtu dominoval.

"Nečelil jsem brejkbolu, takže jsem se vlastně ani nedostal pod tlak. Sám jsem měl brejkboly jen ve dvou gamech a jsem rád, že jsem Hubertovi pokaždé servis sebral," řekl rodák z Moskvy v rozhovoru na kurtu.

Medveděv, který 55 letošní výhrou dohnal vedoucí Alexandera Zvereva a Stefanose Tsitsipase, se v úterý utká s vítězem večerního utkání mezi šampionem ročníku 2018 Zverevem a domácí nadějí Matteem Berrettinim. Zelená skupina se rozehraje až zítra, Djokoviče vyzve Casper Ruud a Stefanos Tsitsipas změří síly s Andrejem Rubljovem.