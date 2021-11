Medveděv si poradil s Ruudem a po roce je opět ve finále Turnaje mistrů

Vítěz čtyř letošních turnajů včetně US Open Daniil Medveděv potvrdil v souboji s Casperem Ruudem roli favorita. 22letého norského debutanta porazil hladce 6-4 6-2 a ani ve třetím vzájemném duelu s ním neztratil set.



Druhý hráč světového žebříčku Medveděv měl zápas s Ruudem od počátku pod kontrolou. V celém duelu nemusel čelit ani jednomu brejkbolu, sám naopak soupeři sebral podání třikrát a vyhrál i třetí vzájemné utkání.

Statistiky zápasu

Medveděv - Ruud 3 esa 1 2 dvojchyby 3 60 %

1. podání 'in' 69 %

82 %

úsp. 1. podání 67 %

74 %

úsp. 2. podání 42 %

20 winnery 16 16 nevyn. chyby 26 11/15 hra na síti 8/11 3/9 brejkboly 0/0 62 celkem bodů 47 čas: 1:19

Medveděv na Turnaji mistrů neprohrál už devět zápasů v řadě, což se naposledy podařilo Djokovičovi v letech 2012-2015. Srb tehdy čtyřikrát po sobě triumfoval, vyhrál 19 z 20 zápasů a neprohrál šestnáctkrát po sobě.



"Když máte v kapse set a k tomu brejk, máte pocit, že je zápas pod kontrolou. Ale je to hodně nebezpečné. Musíte se neustále soustředit a bojovat o každý bod. V posledním gamu jsem prohrával 0-30 a do posledního úderu zápas neskončil. Jsem rád, že jsem byl schopný zápas takto ukončit," komentoval Medveděv.



"Myslím, že jsem tady odehrál všechny zápasy na vysoké úrovni. Různí soupeři, různé styly. A dnes to rozhodně nebylo jednoduché. Jsem ve finále, takže si nemohu na nic stěžovat. Na zítřek se těším a doufám, že odehraju svůj nejlepší zápas," dodal Medveděv.







V nedělním finále Medveděv narazí na německého šampiona z roku 2018 Alexandera Zvereva (h2h 6-5), kterého tento týden v Turíně porazil už popáté v řadě, nebo na pětinásobného šampiona Novaka Djokoviče (h2h 4-6).



"Zůstali tady tři nejlepší hráči současnosti, takže je to asi zasloužené. Těším se na inále, ať už v něm bude kdokoliv. S oběma jsem v poslední odehrál těžké zápasy, takže to bude těžké," uvedl Medveděv.



Německo-srbský souboj o druhé místo ve finále v Turíně začne v 21:00.