Medveděv utrpěl další nečekanou porážku, v Hertogenboschi prohrál s Mannarinem a finále neobhájí

Daniil Medveděv nemohl loni kvůli invazi Ruska na Ukrajinu startovat ve Wimbledonu. Přesto si nenechal turnaje na trávě ujít a na dvou ze tří prošel až do finále. Do Hertogenbosche, kde právě na jednu z finálových účastí dosáhl, přijel po hořkosladkém antukovém jaru.

Na nejpomalejším povrchu se mu v uplynulých měsících dařilo nejlépe v kariéře, dokonce si připsal skalpy Alexandera Zvereva, Stefanose Tsitsipase či Holgera Runeho a na římském Masters slavil svůj první antukový triumf. Tímto úspěchem se pasoval na jednoho z největších favoritů French Open, jenže v Paříži ztroskotal hned na úvod po pětisetové bitvě s Thiagem Seybothem Wildem.

BIGGEST WIN BY RANKING @AdrianMannarino (the only former champ left) defeats Medvedev 4-6 6-4 6-2 @LibemaOpen #LibemaOpen pic.twitter.com/nZZJoN2Rk7