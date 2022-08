Medveděv v Los Cabos porazil obhájce titulu Norrieho a po 11 měsících slaví triumf

Daniil Medveděv ve finále loňského US Open překazil Novaku Djokovičovi zkompletování kalendářního Grand Slamu a sám získal první grandslamový titul.



Od té doby ale pětkrát po sobě prohrál finálový zápas a 12 turnajů v řadě opustil bez trofeje. Přesto zůstává světovou jedničkou a v čele žebříčku vydrží minimálně do konce newyorského grandslamu.



Pozici si upevnil tento týden na menším podniku ATP 250 v mexickém Los Cabos, kde se i kvůli zákazu startu ruských a běloruských tenistů ve Wimbledonu představil po měsíc a půl dlouhé pauze a ukončil 11 měsíců dlouhé čekání na triumf.



26letý rodák z Moskvy potvrdil roli největšího favorita a ve čtyřech utkáních neztratil set. Ve finále si poradil 7-5 6-0 s loňským šampionem Britem Cameronem Norriem.







"Všechny zápasy tu byly hodně dobré, ale finále je vždycky mimořádné. Ve finále hrajete svůj nejlepší tenis v týdnu, je to pokaždé zápas na nejvyšší úrovni, takže jsem moc rád, že jsem v tak důležitém utkání předvedl dobrý výkon a pár dobrých úderů," uvedl Medveděv po úspěšném debutu na mexickém turnaji.



Medveděv si vylepšil finálovou bilanci na 14-12, na hardu zvítězil podesáté. 26letý Norrie, jenž loni v Mexiku slavil premiérový triumf na okruhu ATP, má nyní bilanci ve finále 4-7. V Los Cabos se mu nepovedlo navázat na letošní triumfy v Delray Beach a Lyonu.



Oba finalisté se nyní přesunou na Masters 1000 do Montréalu. Finalista posledního ročníku (2019) Medveděv může začít proti ve formě hrajícímu Nicku Kyrgiosovi, Norrieho v prvním kole čeká Američan Brandon Nakashima.

• ATP 250 LOS CABOS •

Mexiko, tv. povrch, 708.530 dolarů

sobotní výsledky (06. 08. 2022) • Dvouhra - finále • Medveděv (1-Rus.) - Norrie (3-Brit.) 7-5 6-0 • Čtyřhra - finále • Kecmanovič/Blumberg (Srb./USA) - Melo/Klaasen (4-Braz./JAR) 6-0 6-1