Medveděv v Římě nikdy nevyhrál. Teď je tam po 4 letech v antukovém semifinále

ATP ŘÍM - Daniil Medveděv na Masters 1000 v Římě, kde v minulosti pokaždé skončil hned v úvodu, smetl překvapení turnaje Němce Yannicka Hanfmanna a teprve potřetí v kariéře a poprvé od roku 2019 postoupil do semifinále antukového turnaje ATP. O druhé a největší finále na oranžové drti se utká s Řekem Stefanosem Tsitsipasem, jenž obhajuje loňské finále.

Daniil Medveděv se nikdy netajil odporem k antuce. Pouze v roce 2019 na ní na víc jak jednom turnaji ATP vyhrál alespoň dva zápasy v hlavní soutěži. Tehdy si zahrál semifinále na Masters 1000 v Monte Carlu a finále v Barceloně.

Až letos boří své vlastní hranice, když na všech třech akcích Masters v Monte Carlu, Madridu a Římě poprvé přešel minimálně přes dva soupeře. Nyní v italské metropoli, kde pro něj všechny tři předchozí starty skončily po úvodním vystoupení, vyhrál dokonce již čtyři zápasy, čímž vyrovnal své antukové maximum.

Světové trojce se daří potvrzovat roli výrazného papírového favorita, zatím nečelil členovi Top 20. Po Finovi Ruusuvuorim, Španělovi Zapatovi a Němci Zverevovi ve čtvrtfinále nezaváhal proti 101. hráči světa Yannicku Hanfmannovi.

Jednatřicetiletého německého kvalifikanta, jenž v Římě poprvé na jednom turnaji porazil dva hráče Top 10 a hrál své první čtvrtfinále na podniku Masters , přehrál snadno 6:2, 6:2.

"Před turnajem jsem řekl, že se v tréninku cítím vážně skvěle. Říkat něco takového je nebezpečné, protože když pak vypadnete v prvním kole, myslíte si, proč jsem to říkal. Ale pořád se cítím skvěle," pochvaloval si Medveděv po výhře nad centrálním kurtu. "Přesun z Grandstandu na centr nebyl snadný, ale on (Hanfmann) s tím bojoval víc než já. Jsem šťastný, že jsem vyhrál a postoupil do semifinále."

27letý Medveděv se dostal do svého 48. semifinále, ale teprve třetího na antuce. O vyrovnání maxima z Barcelony 2019 si zahraje se Stefanosem Tsitsipasem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 7-4 a dokonce ho jednou porazil i na antuce (1-1). Poslední dva duely ale vyhrál jeho soupeř.

24letý Řek Tsitsipas ve večerním čtvrtfinále porazil 6-4 6-3 Chorvata Bornu Čoriče, s nímž vyrovnal vzájemnou bilanci na 3-3, a už jen jedna výhry ho dělí od obhájení loňského finále.

Pátý hráč světa Tsitsipas 11 měsíců čeká na svůj 11. titul. Naposledy triumfoval loni v červnu na trávě na Mallorce, od té doby byl pětkrát ve finále a neuhrál v nich ani set.

První semifinálovou dvojici vytvořili už ve středu přemožitel Novaka Djokoviče Dán Holger Rune a Nor Casper Ruud.