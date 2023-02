Medveděv v Rotterdamu smetl Dimitrova, ve finále ho čeká rozjetý Sinner

Daniil Medveděv v Rotterdamu hraje poprvé od porážky ve třetím kole Australian Open a po úvodním ztraceném setu s Davidovichem dominuje. V dalších osmi setech ztratil dohromady jen 17 gamů a pouze jednou prohrál víc jak dvě hry.



Po včerejší výhře nad kanadským obhájcem titulu a světovou osmičkou Félixem Augerem-Aliassimem v dnešním semifinále nedal šanci Grigoru Dimitrovovi. Bulharského finalistu z roku 2018 přehrál za 80 minut hry 6-1 6-2.



27letý rodák z Moskvy si v sedmi z osmi gamů na returnu vypracoval minimálně jeden brejkbol a šest z třinácti šancí proměnil. Ve druhé sadě sice brejk na 2-0 nepotvrdil a za stavu 2-2 a 0-40 čelil třem brejkbolům v řadě, ale všechny zlikvidoval a víc už Bulharovi uhrát dovolil.



Skvělou obranou a trpělivou hrou soupeře stejně jako včera donutil ke spoustě chyb. Dimitrov během 80 minut spáchal dokonce 35 nepovedených úderů.



"Byl to úžasný zápas. Skóre vypadá jednoznačně, ale zápas takový nebyl. Fyzicky se cítím, jako bych hrál pět setů. Ve druhém setu se to klidně mohlo otočit. Ale dokázal jsem zvýšit úroveň svého servisu a hrát konzistentně. On tam naopak udělal pár chyb. Musím říct, že jsem za svůj výkon rád," komentoval Medveděv.



Medveděv postoupil do celkově 28. finále a prvního od loňského října, kdy ve Vídni rovněž v semifinále porazil Dimitrova a nakonec získal svůj 15. titul.









O trofej číslo 16 si vítěz US Open 2021 zahraje s italským mladíkem Jannikem Sinnerem, kterého ve všech čtyřech vzájemných duelech - všech v evropských halách - porazil.



Sinner ve vyrovnaném večerním semifinále zdolal po bezmála dvou hodinách boje 7-5 7-6 domácí divokou kartu Tallona Griekspoora. K vidění byl jediný brejkbol, který Ital za stavu 6-5 v prvním setu využil. Druhý mečbol proměnil lobem na lajnu.



"Dnes jsem se cítil být pod velkým tlakem. Nebylo to pro mě jednoduché a bylo to těsné do posledního míčku. Snažil jsem se hrát agresivní tenis a jsem šťastný, že jsem postoupil do dalšího finále," komentoval 14. hráč světa Sinner, který si v pondělí ve světovém žebříčku o dvě příčky polepší.



21letý tenista z Apeninského poloostrova zaznamenal sedmou výhru v řadě poté, co minulý týden triumfoval v Montpellier a nyní v Rotterdamu si proti světové trojce Stefanosi Tsitsipasovi připsal nejcennější skalp kariéry či vyřadil bývalého šampiona Stana Wawrinku.



Do finále se dostal poosmé v kariéře, dosud jedinou porážku utrpěl předloni na Masters 1000 v Miami. Čtyři ze sedmi triumfů slavil v evropských halách, podnik ATP 500 může vyhrát podruhé v kariéře po Washingtonu 2021.