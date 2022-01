Medveděv v semifinále Australian Open opět porazil Tsitsipase a znovu zaútočí na první triumf v Melbourne

Daniil Medveděv v posledních letech patří k nejlepším tenistům na tour, hlavně co se výsledků na tvrdém povrchu týče, což jasně potvrzuje i na letošním Australian Open, ačkoli je jako největší favorit letošního ročníku úvodního grandslamu sezony pod velkým tlakem.

Rodák z Moskvy předvádí letos v Melbourne Parku vynikající výkony, přestože loňskou sezonu zakončil až v úvodním prosincovém týdnu v Davisově poháru a tu aktuální začal po ani ne měsíční pauze v ATP Cupu.

Po překvapivé porážce s Ugem Humbertem zvládl všech devět zápasů. Na Australian Open mu ovšem nevycházelo vše podle plánu, s Nickem Kyrgiosem a Maximem Cressym ztratil sadu, proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu otáčel z 0-2 na sety, a dokonce likvidoval mečbol, a v semifinále potřeboval více než tři dějství se Stefanosem Tsitsipasem.

Řeckou jedničku ale stejně jako loni vyřadil celkem rychle, po dvou a půl hodinách zvítězil 7-6(5) 4-6 6-4 6-1 a rodáka z Atén v semifinále opět zastavil. Navíc mu oplatil porážku z loňského French Open a ve vzájemné bilanci dominuje 7-2.

Medveděv v úvodním dějství za stavu 4-4 nevyužil čtyři brejkboly (tři v řadě), ale nakonec set, ve kterém nečelil jedinému brejkbolu, po zlikvidování minibrejku urval v tie-breaku. Ve druhé sadě si vybral slabší chvilky na servisu, přišel o něj hned v úvodním gamu, manko sice dohnal, jenže v deváté hře zaváhal znovu a rebrejk se mu tentokrát nepovedl.

Pětadvacetiletý Rus po druhém ztraceném podání začal křičet na umpirového rozhodčího. "Jeho táta (Tsitsipase) může po každém bodu mluvit? Jste hloupý? Pane bože, jste tak špatný umpire. Jak může někdo takhle špatný řídit semifinále grandslamu?" vztekal se Medveděv.

Výlev emocí druhému hráči světa zřejmě pomohl. V úvodním gamu třetí sady odvrátil oba brejkboly, pak už na kurtu dominoval a soupeři povolil pouhých pět her.

K jeho radosti navíc ke konci utkání Tsitsipas obdržel varování za koučink, jelikož pod jeho boxem začala situaci hlídat umpirová sudí předchozího semifinále Eva Asderakiová.

"V některých momentech, kdy jsem mohl získat brejk, jsem zbytečně kazil, jemu se zas nepovedlo pár míčů na začátku třetího setu. Od stavu 5-4 ve třetím jsem získal navrch a lépe jsem četl jeho servis. Snažil jsem se vrátit každý míč a zahrál jsem pár důležitých úspěšných prohozů. Jeho energie po třetím setu klesla, mně to naopak energii dodalo. Asi by ještě více stoupala, kdyby byl zápas delší," řekl Medveděv.

Medveděv si finále grandslamů zahraje počtvrté v kariéře, čímž vyrovnal ruský rekord Marata Safina. Právě bývalá světová jednička Safin je posledním ruským šampionem úvodního podniku velké čtyřky (2005).

Úplně poprvé ve finále největších podniků účinkoval na US Open 2019, kde málem dokonal obrat proti svému příštímu protivníkovi Rafaelovi Nadalovi (H2H 1-3). Loni na Australian Open neuspěl proti Novakovi Djokovičovi a Srba pak porazil ve finále US Open. Djokovič tehdy útočil na rekordní 21. grandslamovou trofej, o to samé bude v neděli od 9:30 našeho času usilovat Nadal. Medveděv tak může znovu znemožnit přepis historie.

Medveděv se navíc může stát prvním tenistou v open éře, který na svůj premiérový grandslamový triumf ihned dokáže navázat. K tomuto měl blízko pouze Andy Murray, když vyhrál US Open 2012 a byl ve finále Australian Open 2013.

