Medveděv zastavil kvalifikanta van de Zandschulpa a je potřetí v řadě v semifinále US Open

US OPEN - Daniil Medveděv až ve čtvrtfinále letošního US Open ztratil set. Jeden z největších favoritů si nakonec s Boticem van de Zandschulpem poradil 6-3 6-0 4-6 7-5, zastavil senzační jízdu nizozemského kvalifikanta a obhájil loňské semifinále. Dalším soupeřem předloňského finalisty bude Félix Auger-Aliassime, nebo Carlos Alcaraz.

Daniil Medveděv už pár let na betonech, a to hlavně na americké půdě, patří k nejlepším hráčům. Předloni si dokonce na čtyřech akcích po sobě včetně grandslamového US Open zahrál finále. V rámci letošního ročníku patří k největším hrozbám Novaka Djokoviče, který v New Yorku útočí na kalendářní grandslam, a tuto roli zatím úspěšně potvrzuje.

Předloňský finalista a loňský semifinalista závěrečného podniku velké čtyřky po cestě do čtvrtfinále neztratil jediný set. Finalista letošního Australian Open a vítěz nedávného Masters v Torontu si postupně poradil s Richardem Gasquetem, Dominikem Köpferem, Pablem Andújarem a Danielem Evansem. Dnes už ale do více než tří sad musel, jako první ho dokázal výrazněji potrápit kvalifikant Botic van de Zandschulp.

Medveděv poprvé na turnaji přišel o více než jeden servis a dostal se přes hranici dvou hodin. V úvodních dvou dějstvích dominoval, Nizozemec však přestal tolik kazit a v následujících dvou setech byl světové dvojce rovnocenným soupeřem.

Pětadvacetiletý van de Zandschulp má za sebou životní turnaj. Ve Flushing Meadows včetně kvalifikace zvládl sedm zápasů, vyřadil dva hráče Top 20 (Casper Ruud a Diego Schwartzman) a poprvé se na grandslamech dostal přes druhé kolo. Navíc se stal prvním nizozemským čtvrtfinalistou podniků velké čtyřky od Wimbledonu 2004 a zajistil si debut v elitní stovce žebříčku. V pondělí by měl figurovat okolo 62. místa.

Medveděv bude hrát semifinále US Open potřetí v řadě. Předloni v něm porazil Grigora Dimitrova a ve finále málem dokonal obrat z 0-2 na sety proti Rafaelovi Nadalovi. Loni v něm nestačil na pozdějšího šampiona Dominica Thiema.

Jeho letošním soupeřem v této fázi bude 18letý Carlos Alcaraz, nebo 21letý Félix Auger-Aliassime. S oběma jediný dosavadní souboj vyhrál.

Zítra se o postup mezi nejlepší kvarteto utkají Novak Djokovič s Matteem Berrettinim a Alexander Zverev s Lloydem Harrisem.