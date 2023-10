Medveděvovi se na Masters přestalo dařit, obhajobu titulu v Šanghaji zakončil už před osmifinále

Daniil Medveděv zlomil po lednové porážce se Sebastianem Kordou ve třetím kole Australian Open zhruba roční krizi a vyhrál 24 z následujících 25 duelů na betonech. Toto fenomenální tažení zahrnuje triumf na Masters v Miami a finále v Indian Wells. Dokonce pak v Římě vybojoval svou první antukovou trofej v kariéře.

V poslední době se však majiteli šesti titulů z podniků Masters na největších turnajích ATP vůbec nedaří, už na třetím v řadě vypadl dříve než v semifinále. V Šanghaji poprvé v sezoně před osmifinálovou fází. Šampion posledního ročníku 2019 přitom dorazil povzbuzen postupem do finále na US Open a před pár dny si zahrál o titul na silně obsazené "pětistovce" v Pekingu.

Zápas klidně mohl skončit opačným výsledkem. Favorizovaný Rus měl totiž v tie-breaku úvodní sady, která nenabídla jedinou brejkbolovou příležitost, celkem tři setboly. Dramatický téměř hodinový set však ztratil poměrem 8:10 ve zkrácené hře.

Druhé dějství už bylo o poznání jednoznačnější. Medveděv nevyužil v úvodním gamu svůj jediný brejkbol v utkání, vzápětí poprvé přišel o servis a duel s aktivně hrajícím Kordou zakončil dalším prohraným podáním.

