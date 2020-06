Měl jsem pozitivní test na Covid-19, oznámil Dimitrov po Adria Tour v Zadaru

Devětadvacetiletý Dimitrov tento týden trávil v chorvatském v Zadaru. Kromě tréninků odehrál exhibiční zápas v basketbalu, pařil s tenisovými kolegy v místním baru, v pátek se zúčastnil charitativní tenisové exhibice a v sobotu odehrál první zápas druhého dílu Adria Tour proti Bornu Čoričovi. Po porážce 1-4 1-4 ale kvůli nemoci odstoupil.



Okamžitě se vrátil domů do Monaka a nechal si udělat povinný test na koronavirus. A ten byl bohužel pozitivní.



"Chci dát svým fanouškům a přátelům vědět, že jsem byl po návratu do Monaka pozitivně testován na Covid-19," napsal Dimitrov na instagramu. "Chci se ujistit, že se všichni, s nimiž jsem byl posledních pár dní v kontaktu, nechají vyšetřit a přijmou potřebná preventivní opatření. Je mi líto, pokud jsem někomu způsobil újmu," dodal.



Dimitrov tento týden trávil čas ve společnosti minimálně dalších osmi tenistů - světové jedničky Novaka Djokoviče, jeho krajanů Pedjy Krstina a Danila Petroviče, Chorvatů Marina Čiliče, Borny Coriče a Nina Serdarušiče, Rusa Andreje Rubljova a světové sedmičky Němce Alexandera Zvereva.



Všechny v nejbližší době čeká testování na koronavirus. Pořadatelé každopádně zrušili finále, v němž se večer měli střetnout Djokovič s Rubljovem.



"Právě jsme dostali informaci, že měl Grigor Dimitrov pozitivní test na koronavirus a musíme proto zrušit finále turnaje v Zadaru," řekl fanouškům na kurtu po posledním zápase ve skupinách Djokovičův trenér a ředitel akce Goran Ivaniševič. Nejistý je nyní i osud třetího turnaje v bosenské Banja Luce, kde se má hrát za necelé dva týdny 3. a 4. července.



Dimitrov hrál před týdnem také v srbském Bělehradu, kde se střetl mimo jiné s třetím hráčem světa Dominicem Thiemem. Ten už měl test na Covid-19 negativní. Thiem v těchto dnech hraje na UTS ve francouzském Nice.



Elitní tenisové okruhy jsou kvůli pandemii koronaviru přerušené od března. Profesionální organizace tento týden představily plán restartu sezony: ženská WTA Tour má začít 3. srpna v Palermu, mužská ATP Tour zahájí program 14. srpna turnajem ve Washingtonu.

Well, that was not a match. Something wasn't quite alright with Dimitrov. He chose not to shake hands rather just fistpump the umpire. pic.twitter.com/FmHDVlHpAZ

Djokovic needs to take responsibility along with all the other players who participated in this for some cash in the middle of a global pandemic. Reckless idiots...



Cancel USO ASAPpic.twitter.com/C6hc9xUFyS