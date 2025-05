Menšík bude čelit bouřlivému publiku. Favoritem je i Macháč, Bouzková vyzve Ósakaovou

Trio českých tenistů bude bojovat o postup v rámci sobotního programu na prestižní tisícovce v Římě. V roli favorita nastoupí Jakub Menšík (19) proti domácí divoké kartě Matteovi Gigantemu i Tomáš Macháč (24), kterého čeká souboj s teenagerem Learnerem Tienem. Naopak papírovým předpokladům se pokusí vzepřít Marie Bouzková (26), jež vyzve bývalou světovou jedničku a na antuce sedm zápasů neporaženou Naomi Ósakaovou (27).

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 10. 5.

Češi v akci

Macháč (19-ČR) - Tien (USA) | Court 14 (11:00 SELČ)

Menšík (20-ČR) - Gigante (It.) | Grand Stand Arena (14:00 SELČ)

Bouzková (ČR) - Ósakaová (Jap.) | Grand Stand Arena (17:00 SELČ)



Obhajoba titulu

Šwiateková (2-Pol.) - Collinsová (29-USA) | Campo Centrale (13:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Menšík a Macháč budou plnit roli favorita

Jakub Menšík vstoupil do antukového jara po senzačním triumfu na Masters v Miami. Zatímco na pětistovce v Mnichově se loučil hned po prvním zápase, v Madridu už chytl velmi dobrou formu a těsně prohrál čtvrtfinále s rozjetým Franciscem Cerúndolem. V tuto chvíli je kousek od debutu v TOP 20 žebříčku a zajistit by si ho mohl na další tisícovce v Římě, kde debutoval loni a vypadl v úvodním kole. První zápas v italské metropoli by měl zvládnout s přehledem, bude totiž čelit domácí divoké kartě a až 164. hráči světového pořadí Matteovi Gigantemu. Italský outsider využil v prvním kole slabé formy Arthura Rinderknecha a Francouze skolil ve dvou tie-breacích. Gigante bude mít podporu domácího publika a před pár týdny v Římě ovládl challenger. Na solidního Menšíka by ale stačit neměl.

Více informací

Favoritem bude ve svém úvodním zápase letošního ročníku Italian Open také Tomáš Macháč. Nejlepší Čech v žebříčku nemá v posledních týdnech ideální kondici ani formu a vlastně pořád nenavázal na březnový triumf v Acapulcu, svůj první na nejvyšším okruhu. Právě v mexickém městě potkal svého následujícího protivníka Learnera Tiena a zvítězil ve dvou setech. Přes amerického teenagera, který prožívá po finále na Next Gen ATP Finals nejlepší období své kariéry, by měl přejít i tentokrát. Tien má minimum zkušeností s profesionálními zápasy na antuce, což dokládá kariérní bilance 6:8 (letos 3:4). Macháč ovšem v Madridu prohrál s Jacobem Fearnleym, jenž je na tom dost podobně. Tien před týdnem na challengeru v Portugalsku prohrál s domácím outsiderem Gastaem Eliasem a v úvodním kole v Římě zdolal krajana Reillyho Opelku.

Více informací

Bouzková vyzve Ósakaovou, Šwiateková pokračuje v obhajobě

Marie Bouzková má zatím v Římě velmi solidní formu a set nepovolila antukové specialistce Majar Šarífové ani nasazené Beatriz Haddadové Maiaové, která je v letošní sezoně v pořádné krizi. Pražská rodačka se může pochlubit bilancí 5:2 v průběhu antukového jara a teď by mohla vyrovnat své maximum na Italian Open. Tohoto podniku se účastní potřetí v kariéře a nejdál došla předloni, kdy si vyšlápla na Coco Gauffovou a vypadla v osmifinále. Hvězdnou soupeřku ve třetím kole bude mít i tentokrát, a sice bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou. Japonka po krachu v Madridu sestoupila o úroveň níž a vyhrála menší podnik 125k ve Francii. Na kontě má sedm vítězství v řadě a s Bouzkovou vyhrála oba předchozí souboje ve dvou setech.

Více informací

Iga Šwiateková pořád čeká na svou první finálovou účast od hattricku na loňském French Open. S úvodním zápasem v Římě, kde je trojnásobnou a loňskou šampionkou ale musela být velmi spokojená. Obhajobu titulu totiž odstartovala drtivým vítězstvím nad domácí Elisabettou Cocciarettovou. V dalším kole ji čeká papírově mnohem těžší soupeřka. Danielle Collinsová to loni ve Foro Italico dotáhla až do semifinále, nicméně v posledních měsících tak dobrou formu nemá a letos ještě nepřekročila čtvrtfinále. Ve vzájemné bilanci dominuje 7:1 polská favoritka, která vyhrála posledních šest soubojů. Naposledy se potkaly loni na olympiádě a nemají se zrovna v lásce. Collinsová dokázala proti Šwiatekové uspět pouze na Australian Open 2022 a nejspíše bude muset skousnout další porážku.

Více informací

Sobotní program

CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)

1. Berrettini (29-It.) - Fearnley (Brit.)

2. Šwiateková (2-Pol.) - Collinsová (29-USA) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Paoliniová (6-It.) - Jabeurová (27-Tun.)

4. Sinner (1-It.) - Navone (Arg.) / nejdříve v 19:00 SELČ

5. Mertensová (25-Belg.) - Pegulaová (3-USA) / nejdříve ve 20:30 SELČ



GRAND STAND ARENA (od 11:00 SELČ)

1. Keysová (5-USA) - Stearnsová (USA)

2. Fritz (4-USA) - Giron (USA)

3. Menšík (20-ČR) - Gigante (It.)

4. Bouzková (ČR) - Ósakaová (Jap.) / nejdříve v 17:00 SELČ

5. Nardi (It.) - De Minaur (7-Austr.)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. Macháč (19-ČR) - Tien (USA)



COURT 1 (od 11:00 SELČ)

1. Paul (11-USA) - Bautista (Šp.)

2. Vukic (Austr.) - Korda (22-USA)

3. Panovová/Stollárová (-/Maď.) - Ealaová/Gauffová (Fil./USA) / nejdříve ve 14:00 SELČ

4. Grantová/Pigatová (It.) - Danilinová/Chromačevová (7-Kaz./-)

5. Nosková/Tausonová (ČR/Dán.) - M. Andrejevová/Šnajderová (-)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje