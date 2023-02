Menšík chce při premiéře v Davis Cupu hlavně sbírat zkušenosti, stále je v kontaktu s Djokovičem

"Beru to hlavně jako sbírání zkušeností a cítím, že to tak vnímají i ostatní. Na druhou stranu jsem ale rád, že mohu náš tým podporovat a trénovat s ním," řekl Menšík. "Když Česko vyhrálo v letech 2012 a 2013 Davis Cup, hodně jsem to sledoval. V tu chvíli jsem si říkal, že by bylo mým snem tam jednou stát a také zvítězit. Pořád je to jeden z mých snů," doplnil rodák z Prostějova.

Mladý tenista původně plánoval na začátku roku účast na challengerech a v únoru se chtěl věnovat přípravě na další část sezony. Po pozvánce kapitána Jaroslava Navrátila ale program rád změnil. "Trochu mi to prozradil Víťa Kopřiva, se kterým často trénuju. Když jsme se bavili o mém plánu, zeptal se, co Davis Cup, a já mu odpověděl, že žádné informace nemám. Týden na to se mi ozval kapitán, že mě nominoval. Měl jsem z toho radost. Je to pro mě čest reprezentovat Česko v nejvyšší týmové tenisové soutěži," uvedl Menšík.

Jako debutant v daviscupovém týmu pozval ostatní členy týmu v Portugalsku na večeři. Nakonec všichni zvolili jednu z místních pizzerií. "Nejvíce se rozšoupl asi Tomáš Macháč. Měl dva předkrmy, carpaccio, salát caprese, k tomu polévku, půlku pizzy, lasagne a nakonec tiramisu," řekl Menšík. "Portské se ale nepilo," doplnil s úsměvem 396. hráč světa.

Czech Tennis talent Jakub Menšík (17) trained with star Novak Djokovic at his academy



"meeting and training with Novak Djokovic, who has become my friend, is a great honor for me and I am very excited about it, because he is my idol and I look up to him."https://t.co/R5ebSHumni pic.twitter.com/LQtAXE2iw5