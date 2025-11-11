Menšík splnil svůj slib. Zařízení, které navštěvuje i jeho bratr, věnoval 200 tisíc korun
Pro Menšíka má zařízení Jistota, které zaštiťuje střední, základní i mateřskou školu, speciální význam. A není to jen proto, že se nachází v Prostějově, tedy jeho rodném městě. Školu totiž navštěvuje i jeho bratr Lukáš, jenž má poruchu autistického spektra.
Není to poprvé, co tomuto zařízení daroval peníze z vlastní kapsy. Loni v prosinci přispěl částkou 50 tisíc korun na pomůcky a letos splnil svůj slib, že za každé eso na grandslamových turnajích věnuje tisíc korun.
Talentovaný český tenista, pro nějž je jednou z hlavních zbraní právě servis, nastřílel 200 nechytatelných podání. Zařízení Jistota tedy od něj obdrželo rovných 200 tisíc korun.
"Byl jsem před pár dny doma v Prostějově. Navštívil jsem svou bývalou základní školu, kde jsem si popovídal se studenty. Jejich otázky a energie u mě vyvolaly úsměv. Také jsem navštívil JISTOTU, školu mého bratra. Měl jsem tu čest jim předat šek na 200 tisíc korun za esa trefená na letošních grandslamech. Bylo vážně výjimečné přijet domů a podívat se, kde to všechno začalo. Děkuju všem dětem, učitelům i zaměstnancům za vřelé přijetí. Bylo skvělé být zpátky," napsal Menšík na sociální sítě.
Menšík už se možná vydal na finálový turnaj Davisova poháru, který je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni. Čeští tenisté ve čtvrtek 20. listopadu vyzvou ve čtvrtfinále Španělsko a zatím není jasné, zda se úřadující šampion Masters v Miami dostane do akce přímo na kurtu.
V posledních týdnech totiž bojoval se zraněním kolene i chodidla, musel vynechat tisícovku v Paříži a přiznal, že v závěru sezony bojuje se zdravotními problémy po celém těle. V září získal rozhodující bod ve finále kvalifikace proti domácím Spojeným státům.
