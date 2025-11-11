Menšík splnil svůj slib. Zařízení, které navštěvuje i jeho bratr, věnoval 200 tisíc korun

DNES, 18:00
Téma 4
Jakub Menšík (20) přislíbil, že za každé eso na letošních grandslamových turnajích věnuje tisíc korun zařízení Jistota. Český talent v této sezoně nastřílel na podnicích velké čtyřky rovných 200 nechytatelných podání. Speciální škole, kterou navštěvuje i jeho bratr, tak daroval 200 tisíc korun.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Jakub Menšík navštívil Prostějov i po senzačním triumfu v Miami (© ČTK / Peřina Luděk)

Pro Menšíka má zařízení Jistota, které zaštiťuje střední, základní i mateřskou školu, speciální význam. A není to jen proto, že se nachází v Prostějově, tedy jeho rodném městě. Školu totiž navštěvuje i jeho bratr Lukáš, jenž má poruchu autistického spektra.

Není to poprvé, co tomuto zařízení daroval peníze z vlastní kapsy. Loni v prosinci přispěl částkou 50 tisíc korun na pomůcky a letos splnil svůj slib, že za každé eso na grandslamových turnajích věnuje tisíc korun.

Talentovaný český tenista, pro nějž je jednou z hlavních zbraní právě servis, nastřílel 200 nechytatelných podání. Zařízení Jistota tedy od něj obdrželo rovných 200 tisíc korun.

"Byl jsem před pár dny doma v Prostějově. Navštívil jsem svou bývalou základní školu, kde jsem si popovídal se studenty. Jejich otázky a energie u mě vyvolaly úsměv. Také jsem navštívil JISTOTU, školu mého bratra. Měl jsem tu čest jim předat šek na 200 tisíc korun za esa trefená na letošních grandslamech. Bylo vážně výjimečné přijet domů a podívat se, kde to všechno začalo. Děkuju všem dětem, učitelům i zaměstnancům za vřelé přijetí. Bylo skvělé být zpátky," napsal Menšík na sociální sítě.

Menšík už se možná vydal na finálový turnaj Davisova poháru, který je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni. Čeští tenisté ve čtvrtek 20. listopadu vyzvou ve čtvrtfinále Španělsko a zatím není jasné, zda se úřadující šampion Masters v Miami dostane do akce přímo na kurtu.

V posledních týdnech totiž bojoval se zraněním kolene i chodidla, musel vynechat tisícovku v Paříži a přiznal, že v závěru sezony bojuje se zdravotními problémy po celém těle. V září získal rozhodující bod ve finále kvalifikace proti domácím Spojeným státům.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

4
Přidat komentář
The_Punisher
11.11.2025 18:35
Jakube, chválím!
Reagovat
com
11.11.2025 18:40
není to jrn tlučhuba
Reagovat
PTP
11.11.2025 18:50
Je to Goldener Ass-Mann
Reagovat
HAJ
11.11.2025 19:20
Dobře Kubo
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist