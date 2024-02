Menšík v Dauhá skolil Murrayho! Po bitvě s dvojnásobným šampionem si zahraje první čtvrtfinále

Jakub Menšík (18) pokračuje na dvěstěpadesátce v Dauhá ve svém debutu v hlavních soutěžích na turnajích ATP. Ve druhém kole skolil po více než třech hodinách boje 7:6, 6:7, 7:6 bývalou světovou jedničku, dvojnásobného šampiona a loňského finalistu Andyho Murrayho (36). Během dvou dnů tak zaregistroval své úvodní dva skalpy TOP 50 a ve svém premiérovém čtvrtfinále na nejvyšším okruhu vyzve dalšího bývalého vítěze katarské akce Andreje Rubljova (26).

Murray – Menšík 6:7, 7:6, 6:7

Jakub Menšík v posledních letech zaznamenává neustálý progres a momentálně mu v live žebříčku patří 102. místo. Během sezony 2022 posbíral čtyři trofeje na okruhu ITF, loni poprvé triumfoval na challengerech a díky parádnímu debutu v hlavních soutěžích na turnajích ATP má blízko k premiérovému posunu do elitní stovky pořadí.

V hlavních losech na nejvyšší tour účinkuje potřetí v kariéře. Loni zazářil postupem z kvalifikace do třetího kola US Open a na letošním Australian Open coby kvalifikant dostal ve druhém kole do pěti setů člena TOP 10 Huberta Hurkacze.

Na podniku ATP 250 v Dauhá skvělou letošní formu potvrzuje a svou bilanci v aktuální sezoně upravil na 13:3. V úvodním kole si připsal svůj premiérový skalp TOP 50, když ve dvou setech vyřadil nasazenou pětku Alejandra Davidoviche. A další slavil hned o den později proti světové padesátce Andymu Murraymu, který v katarské metropoli v minulosti dvakrát triumfoval a celkem pětkrát hrál finále, naposledy loni.

Menšík měl ve více než tříhodinové bitvě s bývalou světovou jedničkou obrovské výkyvy v psychické odolnosti, což je vzhledem k minimu zkušeností pochopitelné. Talentovaný teenager nedokázal dopodávat úvodní sadu a za stavu 5:6 prohrával už 0:30. Set však dovedl do tie-breaku, v němž i díky pokaženému jednoduchému voleji z rakety soupeře odvrátil jeden ze dvou setbolů. Zkrácenou hru nakonec získal 8:6.

"První set byl těžký kvůli podmínkám, začalo trochu foukat. Tie-break nebyl tak kvalitní, ale na konci jsem byl šťastnější," hodnotil úvodní sadu Menšík.

Set point up, a volley to forget from Andy Murray...



#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/ggfvjOnsrZ — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2024

V následujícím dějství se Menšík nepropracoval k ani jednomu brejkbolu a na řadu přišel další tie-break, ve kterém tentokrát Murray náskok dotáhl do vítězného konce a stav dramatického utkání srovnal.

Rozhodující sada byla zpočátku v kompletní režii českého mladíka. Za stavu 5:2 měl v zádech dva brejky, což znamenalo dvě možnosti zápas dopodávat. Právě tehdy se nejvíce ukázal jeho nedostatek zkušeností, čehož Murray využil a skóre dorovnal. Menšík se však nenechal rozhodit a poslední tie-break v souboji s veteránem ovládl poměrem 7:4.

"Ve třetím setu jsem vedl 5:2, měl dva servisy... Když to bylo 5:5, řekl jsem si, pojď do toho, tenhle chlap ti nedá žádné body zadarmo. Snažil jsem se zůstat klidný a jsem strašně šťastný, že jsem byl soustředěný až do konce," uvedl ke ztrátě dvou brejků v posledním setu.

"Jsem šťastný, byl to dnes těžký zápas. Andy je neuvěřitelný hráč, když jsem byl malý, koukal jsem na něj v televizi, jak vyhrál dvakrát Wimbledon. Je skvělé, že v tomhle věku dokáže hrát s těmi nejlepšími, takže mu gratuluju a přeju hodně štěstí do dalších turnajů," řekl Menšík v rozhovoru na kurtu.

Menšík ve svém premiérovém čtvrtfinále na nejvyšším okruhu vyzve dalšího bývalého šampiona katarské akce Andreje Rubljova. Nejvýše nasazený a vítěz ročníku 2020 si v úvodním zápase poradil s bývalým šampionem Richardem Gasquetem. Francouzskému veteránovi nenabídl ani jeden brejkbol a přehrál ho za necelou hodinu 6:3, 6:4.

Murray si v úvodním kole proti Alexandremu Müllerovi připsal svou první výhru od října a přerušil sérii šesti porážek. Na vítěznou sérii však stále čeká, a to už od loňského srpna. Poslední čtvrtfinále absolvoval před rokem právě v tomto dějišti.



