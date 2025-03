Menšík vyhrávat na challengerech nezapomněl. V Punta Caně přehrál Garína

ATP CHALLENGER PUNTA CANA - Jakub Menšík (19) po dlouhých 13 měsících opustil nejvyšší mužský okruh ATP a vrátil se zpátky na challengery. Na podnik v Punta Caně v Dominikánské republice si odskočil během pauzy mezi turnaji v Indian Wells a Miami. Na úvod zde vyřadil bývalého člena TOP 20 Chilana Cristiana Garína (28) 6:3, 6:4.

Garín – Menšík 3:6, 4:6

Jakub Menšík se mezi březnovými podniky Masters v Indian Wells a Miami rozhodl neodpočívat a po neúspěchu v Kalifornii si zaletěl na jeden z větších challengerů do Dominikánské republiky. V Punta Caně se společně s českým teenagerem rozhodlo startovat dalších 11 členů elitní stovky.

Menšík v úvodním kole přehrál jasně ve dvou setech Chilana Cristiana Garína a potvrdil tak roli nasazené pětky i dobrou letošní formu. K pohodové výhře stačil aktuálně 57. hráči světa v obou setech jeden brejk. Na servisu byl i přes nízké procento prvního podání naprosto suverénní. V úvodním dějství na něm ztratil pouze šest míčků a nemusel odvracet žádný brejkbol.

Statistiky zápasu (@ Livesport / Enetpulse)

I v dalším zápase bude český tenista obrovským favoritem. O čtvrtfinále si zahraje s jedním z kvalifikantů, buď japonským vrstevníkem Reiem Sakamotem, nebo Američanem Govindem Nandou.

Menšík vypadl na probíhající tisícovce v Indian Wells už ve druhém kole s Karenem Chačanovem a před Miami chce získat větší zápasovou praxi. Trochu překvapivě se vydal na challenger do Punta Cany, přestože se mohl přihlásit i na stejně velký podnik v americkém Phoenixu, který se nachází podstatně blíže od kalifornského města.

Letecky činí rozdíl mezi cestami z Indian Wells do Phoenixu a Punta Cany zhruba devět hodin. Do Miami to má z přímořského letoviska v Dominikánské republice asi tři hodiny cesty, z Phoenixu by to ovšem bylo jen o hodinu a půl více.

Menšík absolvoval svůj poslední challenger před dlouhými 13 měsíci v únoru 2024. Po loňském vystoupení v bahrajnské Manámě zazářil jistě dobře známou finálovou účastí v Dauhá a od té doby se účastnil jen turnajů ATP.

Výsledky challengeru v Punta Caně