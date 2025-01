Menšík: Vzal jsem si pár dní volno a palec dal do kupy. Jsem stoprocentně připravený

Jakub Menšík před kvalifikací Davisova poháru proti Jižní Koreji vyléčil bolavý palec u nohy, který ho trápil na Australian Open. Devatenáctiletého hráče těší, jak národní tým spolu s ním, Jiřím Lehečkou či Tomášem Macháčem sílí. Uvedl to na tiskové konferenci věřil před kvalifikací, která se odehraje v Ostravě-Porubě v pátek a sobotu.

"Palec jde směrem k lepšímu. Po Austrálii jsem si dal pár dní volno a dával jsem to do kupy. Začal jsem hrát až v neděli," řekl Menšík.

Svěřence trenéra Tomáše Josefuse trápil palec na pravé noze v utkání 3. kola Australian Open se Španělem Alejandrem Davidovichem. V něm Menšík nevyužil vedení 2:0 na sety a neproměnil dva mečboly. Nakonec prohrál 6:3, 6:4, 6:7, 4:6, 2:6.

"Snažil jsem se tam udělat pár změn. Na Australian Open jsem hrál s novým modelem bot a vložek. Nějakým stylem mi to asi nesedlo. Teď jsem udělal drobné úpravy, aby se to neopakovalo. Palec je zahojený a jsem stoprocentně připravený na to, co se bude odehrávat," uvedl Menšík.

V daviscupovém týmu zahajuje již třetí sezonu. Loni hrál v kvalifikaci proti Izraeli, kdy porazil Jišaje Oliela. Ve skupinové fázi poté prohrál s Australanem Thanasim Kokkinakisem, ale zdolal Francouze Arthura Rinderknecha.

Navzdory tomu, že Menšíkovi patří v žebříčku ATP 48. místo, je až třetím nejvýše postaveným hráčem v týmu. Post jedničky drží 24. hráč světa Jiří Lehečka, českou dvojkou je o příčku níže umístěný Tomáš Macháč.

"V týmu startuju třetí rok a s kluky jsme udělali po tenisové stránce velký kus práce. Tým sílí a kombinací v singlu a deblu je hodně. Pro mě je to motivace pořád na sobě makat a zlepšovat se. Takhle se můžeme navzájem motivovat a posouvat dopředu. Je to velká výhoda," prohlásil Menšík.

Těší se také na zápasy pod vedením nového kapitána Tomáše Berdycha, který soutěž v letech 2012 a 2013 vyhrál. Berdych vystřídal vloni ve funkci odvolaného Jaroslava Navrátila.

"Nejsilnější vzpomínky jsou na ty vítězné Davis Cupy. Také si pamatuju, jak jsem byl přilepený u televize a sledoval každý balon. Mám i jeden osobní zážitek tady z Ostravy, kdy se hrálo proti Kazachstánu. Viděl jsem tehdy Tomáše naživo. Stát teď po jeho boku je po tom všem velká čest," přiznal Menšík.