Menšík ztratil s lucky loserem jen pět her. V Brisbane je čtvrtým nejmladším čtvrtfinalistou

ATP BRISBANE - Jakub Menšík (19) zvládl i druhý zápas v nové tenisové sezoně ve dvou setech. V australském Brisbane ve druhém kole porazil snadno 6:3, 6:2 Dušana Lajoviče (34), který do soutěže zasáhl až jako lucky loser po odhlášení Sebastiana Kordy. Český teenager se Srbem vyhrál i třetí vzájemný duel a postoupil do čtvrtfinále.

Lajovič – Menšík 3:6, 2:6

Jakub Menšík potvrzuje, že se mu v začátku sezony během australského léta daří. Minulou sezonu začal postupem do finále challengeru v Cambeře a na Australian Open se z kvalifikace probojoval až do druhého kola, kde podlehl Polákovi Hubertu Hurkaczovi v pěti setech.

Letošní rok začal jeden z nejlepších teenagerů na okruhu na velmi dobře obsazeném turnaji ATP 250 v Brisbane a opět potvrdil, že se každou sezonou zlepšuje. Poté, co v prvním kole vyřadil zkušeného Kazacha Michajla Kukuškina, potvrdil roli favorita i proti lucky loserovi Dušanu Lajovičovi.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Český tenista vlétl do utkání sebevědomě a získal hned úvodní game při podání soupeře. Potvrdit brejk se mu sice nepodařilo a dovolil Srbovi srovnat, další zaváhání však nedopustil a ve zbytku utkání jasně dominoval. Po ztrátě pouhých pěti her postoupil do svého šestého čtvrtfinále na okruhu.

Menšík se v Brisbane stal čtvrtým nejmladším čtvrtfinalistou turnaje. Jako teenageři zde postoupili mezi osmičku nejlepších například Japonec Kei Nišikori, který zde získal trofej v roce 2019, nebo domácí hvězda Alex de Minaur.

Youngest men's singles quarter-finalists in #BrisbaneTennis history:



De Minaur 18y, 11m

Nishikori 19y, 0m

Tomic 19 y, 2m@mensik_jakub_ 19y, 4m pic.twitter.com/z23V1GdIUS — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2025

Český tenista se v uplynulé sezoně dostal minimálně do čtvrtfinále na všech třech površích, zahrál si poprvé ve finále, s hráči TOP 10 měl bilanci 4:3 a v žebříčku vyletěl na 48. místo. Za průlomovou sezonu získal od ATP cenu pro Nováčka roku. Nedávný neúspěch na Turnaji mistrů do 20 let v Džiddě hodil za hlavu a při premiéře v Brisbane se mu zatím daří. O semifinále si zahraje s francouzským servismanem Giovannim Mpetshi Perricardem.

Na turnaji zasáhne do hry také ještě ve čtyřhře. S krajanem Jiřím Lehečkou zvládli úvodní duel a o postup mezi čtyři nejlepší páry vyzvou zkušené americké deblisty Nathaniela Lammonse a Jacksona J. Withrowa.

Výsledky turnaje ATP 250 v Brisbane

