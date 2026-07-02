Menšíkův přemožitel se neubránil emocím. Poslední rok pro mě byl nesmírně těžký, řekl
Dimitrov po překvapivé čtyřsetové výhře ve druhém kole Wimbledonu nad Menšíkem jen těžko hledal slova. "Jsem velmi šťastný, že jsem zpátky a že před vámi mohu znovu hrát tenis. Jsem velmi dojatý. Dnes to byl dobrý zápas. Chtěl jsem jen přijít na kurt a bojovat. To byl můj cíl. Nemyslel jsem na to, jestli vyhraju, nebo prohraju," řekl v pozápasovém rozhovoru přímo na kurtu. "Vy diváci jste mi hodně pomohli, atmosféra byla jako vždy neuvěřitelná," dodala bulharská hvězda.
Bulhar následně poděkoval svému týmu, rodině i přítelkyni, kteří mu pomohli překonat složité období. "Vrátit se na Wimbledon je pro mě vždycky něčím výjimečným. Děkuji svému týmu, přátelům, rodině i přítelkyni. Děkuji všem, kteří se mnou byli na té složité cestě. Poslední rok pro mě byl opravdu nesmírně těžký," přiznal bývalý třetí hráč světa.
Dimitrov se po utkání vrátil také k okamžiku, kdy byl duel kvůli zavření střechy nad centrálním kurtem přerušen. Přiznal, že si přál zápas dokončit ještě před přestávkou, což se mu ale nepodařilo. Celá situace mu navíc připomněla bolestnou vzpomínku na loňský Wimbledon. V osmifinále tehdy vedl nad Jannikem Sinnerem už 2:0 na sety, jenže na konci čtvrtého gamu třetí sady si vážně poranil prsní sval a musel ze skvěle rozehraného utkání odstoupit. "Bylo to skoro jako déjà vu. Jediné, co můžete dělat, je se tomu zasmát," poznamenal s úsměvem.
Na rozdíl od loňského roku tentokrát žádné nepříjemné rozuzlení nepřišlo. Dimitrov duel s Menšíkem po obnovení hry bez větších komplikací dotáhl do vítězného konce a znovu potvrdil, že po náročném období se vrací do výborné formy. Ve třetím kole Wimbledonu bude proti finalistovi z roku 2021 Matteu Berrettinimu usilovat o další cenný skalp.
Menšík nestačil na Dimitrova a končí ve druhém kole
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