Městská finále na United Cupu zkompletovalo Řecko, Chorvatsko, Itálie a Polsko

O finálové dvojici v Sydney se rozhodlo už v předchozích dnech, kdy si vítězství ve skupinách zajistila Velká Británie a USA. V Perthu se dnes do finále dostalo Řecko a Chorvatsko, v Brisbane v soutěži pokračuje Polsko a Itálie.



Řekům stačilo v souboji s Belgičany uhrát dva body a silná dvojice Stefanos Tsitsipas a Maria Sakkariová nezaváhala. Oba bodovali ve dvouhře a na závěr uspěli i v mixu. Za již rozhodnutého stavu uspěl také až 803. hráč světa Stefanos Sakellaridis, který zdolal Zizoua Bergse.



"Tento týden je to poprvé, co se potkávám s hráči Top 100. Když kolem mě procházeli hráči jako Goffin nebo Dimitrov, jen jsem si řekl 'Wow'," přiznal osmnáctiletý Sakellaridis.



"Je skvělé tu celý týden pozorovat Tsitsipase a strávit s ním celý den. Vidět, kolik času a úsilí tenisu věnuje. Můj respekt e špičkovým hráčům tady hodně vzrostl. Stefanos mi dal spoustu rad, hodně mi pomáhá. Nejen on, ale celý tým. Je to pro mě úžasná zkušenost," dodal řecký mladík.











Chorvaté bojovali o postup až do pozdních nočních hodin. Po včerejšku vedli nad Francií díky Donně Vekičové a Bornu Čoričovi 2-0, ale Francouze udržela ve hře vítězka Turnaje mistryň Caroline Garciaová. Vítězný bod pro Chorvatsko vydřel Borna Gojo, který po bezmála třech hodinách boje udolal Adriana Mannarina.







Italové v Brisbane potvrdili roli favorita proti Norům a zvítězili 5-0. Za Seveřany nebodoval ani Casper Ruud, jenž podlehl Matteu Berrettinimu.







Základ úspěchu Poláků proti Švýcarům položila už v pondělí světová jednička Iga Šwiateková. Důležitý druhý bod dnes získal Hubert Hurkacz v souboji s trojnásobným grandslamovým šampionem Stanem Wawrinkou a o postupu rozhodla Magda Linetteová.



"Se Stanem jsem ještě nikdy nehrál, takže jsem se na ten zápas moc těšil. Je legendou tohoto sportu. Sledoval jsem ho, jak vyhrává grandslamy a teď jsem s ním sdílel jeden kurt. Moc jsem si to užíval. "Navíc jsem pro Polsko získal důležitý bod, o to víc jsem nadšený," řekl Hurkacz.



Suverénně skupinou prošli Američané, kteří po výhře 4-1 nad českými tenisty smetli 5-0 Němce.



Do semifinále, která se budou konat v Sydney, postoupí vítězové městských finále a nejúspěšnější poražený tým. Finále je na programu v neděli 8. ledna.



United Cup nahradil dosavadní ATP Cup a formátem duelů smíšených týmů navázal na Hopmanův pohár. Celkové odměny činí 15 milionů dolarů, na turnaji se přidělují i body do světového žebříčku podle kategorií ATP 500 a WTA 500.

• UNITED CUP 2023 •

Austrálie, tv. povrch, 15.000.000 dolarů

úterní a středeční výsledky (02. - 03. 01. 2023) Skupina C (Sydney) USA - Německo | 5-0 Fritz - Zverev 6-1 6-4 Keysová - Niemeierová 6-2 6-3 Pegulaová - Siegemundová 6-3 6-2 Tiafoe - Otte 7-5 6-4 Pegulaová/Tiafoe - Siegemundová/Altmaier 6-7(5) 6-4 10-7 Skupina D (Sydney) Španělsko - Austrálie | 2-3 Nadal - De Minaur 6-3 1-6 5-7 Parrízasová - Inglisová 6-1 6-3 Bouzasová - Gadecká 6-2 6-2 Ramos - Kubler 3-6 6-4 3-6 Bouzasová/Vega - Stosurová/Peers 2-6 3-6 Skupina A (Perth) Belgie - Řecko | 1-4 Van Uytvancková - Papamichailová 7-5 2-6 6-3 Goffin - Tsitsipas 3-6 2-6 Mertensová - Sakkariová 1-6 5-7 Bergs - Sakellaridis 7-5 1-6 3-6 Flipkensová/Geerts - Sakkariová/Tsitsipas 3-6 2-6 Skupina F (Perth) Francie - Chorvatsko | 1-3 Cornetová - Vekičová 4-6 3-6 Rinderknech - Čorič 6-7(1) 6-7(2) Garciaová - Martičová 7-6(9) 6-4 Mannarino - Gojo 6-7(5) 6-3 6-7(5) Skupina E (Brisbane) Itálie - Norsko | 5-0 Trevisanová - Helgová 7-5 3-6 6-4 Musetti - Durasovic 7-6(6) 6-3 Bronzettiová - Eikeriová 6-2 7-5 Berrettini - Ruud 6-4 6-4 Rosatellová/Musetti - Eikeri/Durasovic 7-6(6) 6-2 Skupina B (Brisbane) Polsko - Švýcarsko | 3-2 Šwiateková - Bencicová 6-3 7-6(3) Michalski - Hüsler 3-6 2-6 Hurkacz - Wawrinka 7-6(5) 6-4 Linetteová - Teichmannová 5-7 6-4 6-1 Rosolská/Žuk - Bencicová/Hüsler 5-7 2-6 Pořadi skupin