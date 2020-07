Mladá hvězdička Jastremská čelí kritice. Jde o nedorozumění, chtěla jsem pomoct, ne ublížit

Sportovci po celém světě se vydali do boje za rovnoprávnost. Ty před několika týdny odstartovala vlna protestů proti rasismu po tragické smrti černocha George Floyda v Minneapolis.

Podporu vyjádřila i teprve 20letá Jastremská. Finalistka wimbledonské juniorky na Twitteru se slovem "Equality" (rovnost) zveřejnila své fotky, na nichž si polovinu tváře a těla ztmavila.

Její záměr se ale nesetkal s pochopením, nýbrž s kritikou. Těm, kteří její příspěvek okomentovali, nejvíce vadil fakt, že na polovině své tváře vytvořila přehnaně tmavý odstín, což brali jako urážku.

Podoba Ukrajinky totiž připomíná "blackface", tady formu divadelního make-upu, kterým v minulosti bělošští herci karikovali černochy, a přispívali tak k šíření rasových stereotypů.

Příspěvek okomentovala i dvojnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová. "Holka, tohle se ti nepovedlo."

Jastremská následně svůj příspěvek raději odstranila a k celé situaci se vyjádřila. "Publikovala jsem dnes fotky, kterými jsem chtěla do světa vyslat zprávu, že jsme si všichni rovni. Asi se mi to nepovedlo. Jedná se o nedorozumění. Byla jsem varována, že fotky mohou mít negativní dopad, ale neměla to být žádná karikatura, která by někoho zesměšňovala. Chtěla jsem jen vyjádřit, že jsme si rovni. Pokud jsem někoho urazila, tak se hluboce omlouvám."