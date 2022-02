MOV potvrdil, že nechá Shuai Peng vstoupit do 'bubliny' kvůli setkání

Ačkoli je olympijská bublina přísně uzavřená jen pro účastníky her, čínská tenistka Shuai Peng do ní bude moci kvůli setkání s předsedou Mezinárodního olympijského výboru vstoupit. Thomas Bach dnes potvrdil, že na schůzku s bývalou světovou jedničkou ve čtyřhře dojde. Shuai Peng se vytratila z veřejného života poté, co v listopadu obvinila někdejšího vlivného funkcionáře Čang Kao-lima ze sexuálního napadení.