Muchová ve čtvrtek zabojuje na French Open o první finále na grandslamech, v cestě jí stojí Sabalenková

Muchová narazí na pětadvacetiletou rodačku z Minsku podruhé v kariéře. Před čtyřmi lety v čínském Zhuhai prohrála na tvrdém povrchu v semifinále 5:7, 6:7. "Na zápas se připravím jako na každý jiný. Aryna je skvělá hráčka, světová dvojka. Bude to určitě nejtěžší zápas, co jsem tu zatím hrála. Můžu čekat, že to bude hrát rychle, střílí do toho. Budeme se snažit najít cestu, jak na ni vyzrát. Půjdu do toho určitě s tím, že chci vyhrát," řekla novinářům Muchová.

Poslední česká účastnice ve dvouhře si postupem do semifinále vylepšila v Paříži dosavadní maximum. Zatím byla na Roland Garros nejlépe dvakrát ve 3. kole. V semifinále grandslamu je podruhé, stejně daleko se dostala před dvěma lety na Australian Open, kde nestačila na Američanku Jennifer Bradyovou. "Tehdy jsem nastupovala s natrženým břišním svalem. Teď je to neporovnatelné. Cítím se daleko lépe," uvedla Muchová.

Tenistka 1. ČLTK Praha se již posunula v "živém" žebříčku WTA ze 43. místa na 19. příčku. Ve čtvrtfinále vyřadila Rusku Anastasii Pavljučenkovovou, předtím porazila také její krajanku Elinu Avanesjanovou, Rumunku Irinu Beguovou, Argentinku Nadiu Podoroskou a světovou osmičku Marii Sakkariovou. Na turnaji zatím ztratila jediný set.

"Přijeli jsme sem s nejvyššími cíli, takže pevně věřím, že to není Karolínino poslední utkání. Sabalenková je hráčka, která je na tom teď papírově na žebříčku nejlépe, ale přesto vidíme šance, jak ji porazit. Máme na to plán," uvedl trenér Emil Miške. Podle něj se Muchová bude snažit otupit hlavně soupeřčiny silné zbraně, jako jsou její drtivé údery a servis.

"Jasně že tam bude hodně výměn, kdy to Sabalenková poměrně jednoduše pozabíjí nebo dá eso. Jsme připravení na to, že tam bude hodně winnerů. To je její tenis. Má vždy hodně vítězných úderů, ale také hodně nevynucených chyb. A my se budeme snažit o to, aby ty chyby byly vynucené," doplnil Miške.

Sabalenková živí šanci na druhý grandslamový titul v tomto roce i celkově. Má letos bilanci 34 výher a pěti porážek. Cestu turnajem začala výhrou nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou, poté zdolala krajanku Irynu Šymanovičovou, Rusku Kamillu Rachimovovou, Američanku Sloane Stephensovou a naposledy další Ukrajinku Elinu Svitolinovou. Bude hrát páté grandslamové semifinále v kariéře a první na Roland Garros.

Běloruska v úterý dorazila také na pozápasovou tiskovou konferenci, kterou v předchozích dvou případech vynechala kvůli otázkám na politická témata. Po utkání se Svitolinovou se vyslovila proti válce a nevyjádřila tedy ani podporu současnému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi.

"Nechci, aby má země byla zapojená do jakéhokoliv konfliktu. Řekla jsem to několikrát a všichni víte, kde stojím. Máte mé stanovisko, máte mou odpověď. Nepodporuji válku. Nechci být spojována s politikou. Chci být pouze tenisovou hráčkou," dodala Sabalenková.