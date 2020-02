Munar v Córdobě porazil Mayera a vyzve domácí jedničku Schwartzmana

Jaume Munar se po lednových turnajích v Austrálii přesunul do Jižní Ameriky, kde ho čeká série akcí na oblíbené antuce. První letošní zápas na oranžové drti odehrál v argentinské Córdobě, kde si v úvodním kole poradil 6-4 6-3 s domácím Leonardem Mayerem.



Dvaadvacetiletý Španěl, jenž tenisově vyrůstal po boku Rafaela Nadala, ve večerním utkání nenabídl svému o deset let staršímu soupeři ani jeden brejkbol a po necelé hodině a půl vyhrál i druhý vzájemný zápas ve dvou setech.



"Byl to pro nás první antukový zápas po delší době. Ale je to můj oblíbený povrch a myslím, že jsem předvedl dobrý výkon a výhru si zasloužil," komentoval Munar.



O obhájení loňského čtvrtfinále si 87. hráč světa Munar zahraje proti dalšímu Argentinci - nejvýše nasazenému Diegu Schwartzmanovi, s nímž na předloňském US Open prohrál 1-3 na sety. S hráči Top 20 má bilanci 3-11.



Druhého nasazeného Argentince Guidu Pellu, jenž obhajuje loňské finále, vyzve Corentin Moutet (h2h 1-1). Dvacetiletý Francouz, který si v úvodu sezony překvapivě zahrál finále v Dauhá, v prvním letošním zápase na antuce porazil 6-3 6-4 Thiaga Monteiru. Brazilec tak nenavázal triumf z minulého týdne, dy ovládl antukový challenger v uruguayském Punta del Este.



Za obhajobou loňského nečekaného titulu úspěšně vykročil domácí Juan Ignacio Lóndero. Osmý nasazený Argentinec porazil 6-2 7-5 čerstvého finalistu z Punta del Este a semifinalistu předloňského Roland Garros Itala Marca Cecchinata, s nímž si poradil až na čtvrtý pokus.



Šestadvacetiletý Lóndero tak přerušil sérii šesti porážek a připsal si první letošní výhru. Zápas v hlavní soutěži vyhrál dokonce poprvé od loňského US Open. Ve druhém kole se utká v repríze loňského čtvrtfinále s o dva roky mladším krajanem Pedrem Cachínem (h2h 1-1). Ten na úvod smetl dvakrát 6-1 Bolívijce Huga Delliena.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 610.010 dolarů

úterní výsledky (04. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Ramos (5-Šp.) - Bagnis (Arg.) 6-4 7-6(3) Londero (8-Arg.) - Cecchinato (It.) 6-2 7-5 Munar (Šp.) - Mayer (Arg.) 6-4 6-3 Moutet (Fr.) - Monteiro (Braz.) 6-4 6-3 Martin (SR) - Coria (Arg.) 7-6(5) 6-4 Martínez (Šp.) - Gaio (It.) 4-6 6-3 6-4 Andújar (Šp.) - Horanský (SR) 6-2 6-2 Cachín (Arg.) - Dellien (Bol.) 6-1 6-1