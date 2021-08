Murray: Je nutná změna. Dlouhé pauzy našemu sportu škodí

Čtyři a tři čtvrtě hodiny bojoval bývalý první hráč světa Andy Murray v prvním kole US Open Stefanosem Tsitsipasem, než třetímu nasazenému Řekovi podlehl v pěti setech . Vítěz newyorského grandslamu z roku 2012, který vedl 2-1 na sety, po zápase vyčítal soupeři údajné nesportovní chování. Tsitsipas si po třetí sadě vyžádal pauzu na ošetření levé nohy a po čtvrtém setu se odebral do šaten, kde strávil asi osm minut.

"Je to fantastický hráč. Hraje skvěle, ale na tyhle věci nemám absolutně čas. Ztratil můj respekt," řekl čtyřiatřicetiletý Brit. "Neporušil jsem žádná pravidla. Hraju podle nich a držím se toho, co je podle ATP v pořádku," uvedl Tsitsipas, který v tie-breaku druhého setu odvrátil dva setboly a vyrovnal na 1-1.

"Když hrajete takovýhle brutální zápas a na sedm, osm minut přestanete, vystydnete," stěžoval si Murray. "Nemůže být náhoda, že se to stává zrovna v těchhle chvílích. Je to zklamání, protože cítím, že to ovlivnilo výsledek. Neříkám, že bych ten zápas určitě vyhrál. Ale hru ty přestávky ovlivnily," konstatoval trojnásobný grandslamový šampion, který po vleklých potížích s kyčlemi a opakovaných operacích figuruje ve světovém žebříčku na 112. místě.

"Jestli mi něco chce říct, měli bychom to probrat spolu, abychom si to vyjasnili," reagoval na Murrayho stížnosti Tsitsipas. "Bavíme se o tom pořád," uvedl Brit, který je členem hráčské rady ATP.

"Některá doporučení tu jsou. Třeba když si řeknete o zdravotní nebo jinou pauzu před mým podáním, tak game ztratíte. Možná reaguji přehnaně, protože jsem prohrál zápas. Ale když tu teď sedím, mám pocit, že je to nesmysl a je nutná změna, protože to tomuhle sportu škodí," prohlásil Murray.

Jinak mohl být se svým výkonem spokojen. "Říkám to už několik měsíců, že vím, že mám na to, abych takhle hrál. Potřebuji víc hrát a nastupovat proti těmhle klukům," konstatoval po prvním utkání s Tsitsipasem v kariéře.

Zatímco Murray odehrál teprve sedmý turnaj ATP v sezoně, Tsitsipas si připsal 49. vítězství v tomto roce, což je nejvíce na elitním okruhu.