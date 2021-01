Murray kvůli covidu možná přijde o Australian Open, Keysová do Austrálie neodletěla

Bývalá světová jednička Andy Murray možná přijde kvůli pozitivnímu testu na koronavirus o Australian Open. Pětinásobný finalista úvodního grandslamu tenisové sezony nastoupil do domácí izolace a odložil plánovaný víkendový odlet do Melbourne, ale věří, že se vydá do Austrálie později a včas, aby stihl povinnou karanténu. Ze hry je kvůli nákaze už jistě Američanka Madison Keysová, která oznámila, že po pozitivním testu už se startem v Austrálii nepočítá. Turnaj začne 8. února.