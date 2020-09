Murray po pětisetové bitvě: Fyzicky jsem na tom dobře

Murray v New Yorku hraje první grandslam po druhé operaci kyčle a od loňského lednového Australian Open. V 1. kole US Open už prohrával 0-2 na sety, ale ve čtvrtém odvrátil mečbol a po čtyřech hodinách a 39 minutách si do prázdného stadionu hlasitě zakřičel na oslavu postupu. "Nehrál jsem nejlépe, ale je to pro mě speciální výhra," řekl.

V předzápasovém rozhovoru se Murrayho zeptal Tom Rinaldi, jak zvládne fyzicky pět setů. "Nevím," krčil rameny trojnásobný grandslamový šampion. "To byla největší neznámá, ale teď už odpověď znám: fyzicky jsem na tom dobře," oddechl si.

Krátce po proměněném mečbolu na kurtu říkal, že by potřeboval ledovou vanu, aby uvolnil unavené svaly. "Mají je v šatně, ale říkali, že jsou jen pro stav nouze. Já teď jsem naléhavý případ," žadonil Murray a dočkal se. Po příchodu do útrob stadionu mu bylo umožněno tělo zchladit. "Řekli: jasně, po takovém zápase můžeš."

V prázdném dvorci Arthura Ashe našel Murray podporu. Slyšet byl jeho bratr deblista Jamie a Andy zahlédl ve svém boxu i tchána. "Bylo tam i pár britských hráčů, kteří se přišli podívat a fandili. To mi pomohlo," řekl Murray a dodal: "Bylo fajn mít pár známých v tom pustém největším tenisovém stánku světa."

Murray na grandslamu otočil z 0:2 na sety k výhře už devátý zápas v kariéře. Vyrovnal v open éře rekord Američana Todda Martina. "Nedokážu říct, kam bych ho zařadil, protože si všechny ani nepamatuju. Ale vzhledem k okolnostem posledních let a cestě, kterou jsem si prošel, byl určitě nejtěžší," pronesl Murray.

Po druhé operaci kyčle nevěděl, jestli bude schopen hrát na vrcholné úrovni. I maratonský zápas s Nišiokou mu pomohl. "Je fajn vědět, že půjdu spát v pohodě. Ani teď mě kyčel nebolí. Kvalita mého života je mnohem lepší," pochvaloval si.