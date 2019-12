Murray přijde kvůli bolestem pánve o ATP Cup i Australian Open

Na letošním Australian Open se Andy Murray rozloučil po prvním kole v slzách a kvůli dlouhodobým bolestem kyčle zvažoval konec kariéry. Nakonec se rozhodl pro další operaci a kovová kyčelní náhrada mu pomohla k návratu do tenisového života. Už po necelých pěti měsících hrál čtyřhru.



Dvaatřicetiletý Brit hned v červnu triumfoval společně se Španělem Felicianem Lópezem na domácí trávě v Queen's Clubu, během léta začal hrát i dvouhru a na podzim v Antverpách ukončil po finálové výhře nad Stanem Wawrinkou i dvou a půlleté čekání na singlový titul. Za úspěšný návrat na kurty si od tenisové federace ITF i asociace ATP vysloužil trofej za Comeback roku.



Jenže právě od říjnového triumfu ho trápí potíže s pánví. Třebaže trénuje, nechce návrat do zápasového programu uspěchat a v lednu se tak na kurtech nepředstaví. Nepomůže Britům na novém ATP Cupu a od 20. ledna nebude startovat ani na Australian Open, na němž si zahrál pětkrát finále.



"Nesmírně mě mrzí, že nebudu moci v lednu v Austrálii hrát," uvedl bývalý první hráč světového žebříčku, jenž neabsolvoval plánovaný prosincový tréninkový blok v Miami.



"Potíže se vrátily a zatím neodezněly. V rámci prevence je třeba návrat na kurt neuspěchat," dodal vítěz tří grandslamů, jemuž v současnosti patří v pořadí ATP 125. místo.



Na ATP Cupu se Britové utkají v Sydney postupně s Bulhary (3. ledna), Belgičany (5. ledna) a Moldavany (7. ledna). Duo Dan Evans a Cameron Norrie by teoreticky mohl doplnit Kyle Edmund, který je aktuálně přihlášen do Dauhá. Dalšího hráče v Top 100 Britové nemají.



Místo přesunu do rozpálené Austrálie Murray zůstává na britských ostrovech a bude ladit kondici a celé tělo pro návrat do turnajového kolotoče. Na únor má naplánovaný halový podnik ATP 250 ve francouzském Montpellier.