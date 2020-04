Murray: Tenis se rozběhne jako jeden z posledních sportů

Murray stejně jako ostatní upozorňuje na to, že tenis je mezinárodní sport. "Myslím si, že tenis bude jedním z posledních sportů, které se vrátí do normálu. Na naše turnaje se sjíždí hráči, trenéři a realizační týmy z celého světa."

Nehraje se už od března, první obětí nového typu koronaviru se stal prestižní podnik v Indian Wells. Následovat měl jeden z největších turnajů v Miami. Právě na Floridě se chtěl Murray představit poprvé od listopadového finálového turnaje Davisova poháru. Od té doby nehrál kvůli kostnímu výrůstku, který zasahuje do oblasti dvakrát operované kyčle.

Sezona je momentálně přerušená do 12. července a očekává se další posunutí termínu restartu. Na konci srpna má začít US Open, French Open bylo přesunuto na přelom září a října a Wimbledon poprvé od druhé světové války zrušen. "Překvapilo by mě, pokud bychom hráli už v září."

Kdyby se ale v září tenisové dění opět rozjelo, pak je Murray připraven hrát i na antuce. Spekuluje se totiž o tom, že by se antukové jaro přesunulo na září a říjen. "I když jsem spíše skeptický, že se vůbec bude hrát, rozhodně bych na antuce hrál. Celý svět musí zase fungovat normálně včetně cestování, jinak to bude s návratem tenisu a jeho největších turnajů velmi obtížné."

Murray se vyjádřil také k finanční krizi žebříčkově níže postavených hráčů. "Hráči za 250. až 300. místem to budou mít hodně těžké. Myslím si, že za posledních pár let sice došlo k nějakému zlepšení finančních podmínek, ale asi to nestačí. Když se podíváte na šek pro vítěze grandslamu, který je třeba na částku čtyř milionů dolarů, tak si říkáte, jestli to není moc a nemělo by se více peněz raději rozdělit do předchozích kol nebo kvalifikací, případně s nimi podpořit menší turnaje."