Murray: Upravený kalendář sezony ATP není pro hráče bezpečný

Sezona byla kvůli pandemii nákazy Covidem-19 přerušena v březnu a znovu by se měla rozběhnout v polovině srpna sérií turnajů ve Washingtonu, Cincinnati Masters, jenž se však uskuteční v New Yorku, a US Open. Poté následují antukové turnaje v Kitzbühelu, Masters v Madridu a Římě, po nichž přijde na řadu grandslam Roland Garros.

"Hrát semifinále v New Yorku a pak letět do Madridu v jiné nadmořské výšce a na antuce, na které se dlouho nehrálo, není pro hráče bezpečné," řekl Murray. "Myslím, že je pravděpodobné, že hodně předních hráčů kvůli tomu vynechá řadu velkých turnajů," dodal třiatřicetiletý Brit.

Murraymu se také nelíbí, že kvůli nahuštěnému programu řada tenistů přijde o body v žebříčku. "Možná by stálo za to udělat dočasně průměr bodů za dva roky, aby hráči, kterým se dařilo v minulém roce a teď nebudou mít šanci obhájit body, nebyli potrestáni," prohlásil.