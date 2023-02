Murray vyrovnal rekord Haase v počtu divokých karet, na konci února se představí v Dubaji

Murray sám účast v Dubaji, kde v roce 2017 triumfoval a o pět let dříve hrál finále, potvrdil na sociálních sítích. Coby aktuálně 61. muž žebříčku by se do hlavní soutěže přímo nevešel a potřeboval by ještě sedm omluvenek od hráčů figurujících v seznamu přihlášených před ním.

Jedná se o jeho 53. kariérní divokou kartu, kterou vyrovnal rekord na mužském tenisovém okruhu od roku 1990. O ten se momentálně dělí s bývalým německým tenistou Tommym Haasem, jenž to v pořadí dotáhl na druhé místo, získal 15 titulů a v současnosti je ředitelem Masters v Indian Wells. Top 5 uzavírají Goran Ivaniševič (51), James Blake (49) a Lleyton Hewitt (45).

Pětatřicetiletý Brit další volnou vstupenkou už poněkolikáté vyvolal diskusi. Zejména na sociálních sítích se střetávají dva tábory, jedni divoké karty podporují, druzí by dali šanci jiným, obzvláště domácím talentům či mladším tenistům.

Vítěze US Open 2012 a Wimbledonu 2013 a 2016 se zastal jeho bývalý kouč a tenisový analytik Mark Petchey. "Divoké karty slouží hlavně jako reklama, o něco méně na grandslamech. Takže pokud vám tak strašně vadí, že Andy dostal další, tak je to proto, že váš oblíbenec prostě stadion nevyprodá."

Problém nevidí ve vysokém počtu divokých karet ani dvojnásobná šampionka Australian Open a bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, která reagovala přímo na tweet Petcheyho. "To je trochu drsné, ne? Možná by úplně stačilo napsat, že si Andy po těch všech úspěších divokou kartu prostě zaslouží. To je můj názor..."

A bit harsh no? Maybe the sentence that Andy does deserve to get a WC after all his achievements is enough? Just my opinion… https://t.co/uXCltptmOi — victoria azarenka (@vika7) February 8, 2023

Oblíbený podnik v Dubaji startuje 27. února. Kromě Murrayho mají publikum přilákat hlavně Novak Djokovič, Rafael Nadal, Alexander Zverev či Daniil Medveděv.