Musetti v Torontu porušil přísná protikoronavirová pravidla a byl vyloučen

Kanadské úřady mají kvůli obavě z šíření viru Covid-19 nastavena přísná pravidla. Pořadatelům Rogers Cupu, který se koná souběžně v Torontu a Montréalu, ale udělily výjimku a dovolily přicestovat do země více než 400 lidem z tenisové komunity, aniž by museli do karantény a byli očkováni. Očkována je údajně zhruba třetina tenistů.



Hráči a jejich doprovod ale v Kanadě musí dodržovat velmi přísné hygienické podmínky, v případě porušení musí být z turnaje vyloučeni.



Prvním hříšníkem, který opustil 'bublinu', se stal Lorenzo Musetti. Devatenáctiletý Ital tak byl vyloučen a nesměl nastoupit ke včerejšímu utkání 1. kola kvalifikace. Do té místo něj nastoupil Max Purcell.



23letý Australan, který si jako náhradník zahrál i před dvěma týdny na olympiádě v Tokiu (místo Andyho Murrayho), pak v třísetové tie-breakové bitvě podlehl Emiliu Gomézovi.



Musetti je jedním ze tří teenagerů v Top 100 světového žebříčku. Naposledy na sebe upozornil na French Open, na kterém se prodral až do osmifinále a v něm vedl 2-0 na sety nad světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Nakonec ale kvůli zranění v páté sadě vzdal. Na dalších třech turnajích vypadl vždy v prvním kole.