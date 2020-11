Na Australian Open se zatím chystají všichni hráči a hráčky elitní stovky, potvrdil ředitel Tiley

Podle ředitele Australian Open Craiga Tileyho se mají lednového grandslamu v Melbourne Parku zúčastnit všichni hráči a hráčky elitní stovky, i když budou nejspíše muset do 14denní karantény. Žádost o vycestování do Austrálie podali i největší hvězdy Serena Williamsová, Ashleigh Bartyová, Novak Djokovič, Rafael Nadal či Roger Federer.

Zdá se, že Austrálie má druhou vlnu koronaviru pod kontrolou, ale přísná opatření budou s největší pravděpodobností platit i po novém roce, tedy i během úvodního grandslamu sezony Australian Open, které má odstartovat 18. ledna.

Tenisté nejspíše budou muset po příletu do Austrálie podstoupit 14denní karanténu, přesto se na grandslamový turnaj chystá elitní stovka obou žebříčků. Pořadatelé teď usilují o výjimku, aby mohli hráči během povinné karantény využívat tréninkové kurty, a dokonce hrát za přísných pravidel i turnaje.

"Každý musel vyplnit formulář ohledně vycestování, což jim zaručí vízum, na kterém teď imigrační oddělení pracuje. Všech sto nejlepších mužů a žen tohle udělalo. Všichni chtějí Australian Open hrát. Pokud bychom ale v blízké budoucnosti oznámili, že například karanténa bude trvat 28 dní místo 14 a že ji celou stráví na hotelovém pokoji, pak se může herní pole změnit," uvedl Tiley.

"Vysvětlili jsme všem tenistům momentální situaci i možnosti a zřejmě to vzali velmi pozitivně, jelikož se všichni přihlásili. Bude to výborný turnaj, Roger Federer a Rafael Nadal mají oba 20 grandslamových titulů, Serena Williamsová se stále snaží vyrovnat rekord Margaret Courtové, Ashleigh Bartyová chce co nejdéle vydržet na postu světové jedničky... co se týče zájmu hráčů o náš turnaj, jsme na tom skvěle," dodal.

Rozhodnuto stále není ani o programu. Padla i varianta, že by se všechny přípravné turnaje uskutečnili v Melbourne, kde se hraje Australian Open. Ozvali se však například pořadatelé akcí v Brisbane, Adelaide a Canbeře a uvedli, že se svými akcemi stále počítají podle plánu. "Teď je to 50 na 50, jestli se všechno uskuteční v Melbourne, nebo dostaneme povolení cestovat mezi státy," řekl Tiley. Rozhodnout by se mělo do týdne.