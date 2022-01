Na druhý pokus to vyšlo! Krejčíková se Siniakovou na Australian Open získaly čtvrtý grandslamový titul

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou potvrdily, že se v Melbourne Parku každým rokem zlepšují. Po osmifinále 2018, čtvrtfinále 2019 a semifinále 2020 loni v souboji o titul nestačily na Elise Mertensovou a Arynu Sabalenkovou.

Letos však v roli nasazených jedniček své maximum opět vylepšily. Ve finále po více než dvou a půl hodinách boje přetlačily 6-7(3) 6-4 6-4 letos neporažené Annu Danilinovou a Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Český pár na cestě do finále neztratil ani set, ale dnes se proti překvapení turnaje dostával do hry pomaleji. Soupeřky nastoupily bez respektu, byly aktivní a méně chybovaly. Ve třetí hře ztratily Češky při podání Siniakové servis a následně prohrávaly 2-4. Pak otočily na 5-4, jenže v jedenáctém gamu přišly o podání znovu a na returnu odvracely ztrátu setu. Ještě si vynutily tie-break, ale v něm ztratily prvních šest výměn a pak jen zkorigovaly na 3-7.

Poprvé v zápase se olympijské vítězky dostaly do výraznějšího vedení v úvodu druhé sady, kdy hned Brazilce Haddadové Maiaové sebraly podání, a náskok brejku udržely až do konce. Ubojovaly i šestou hru, kdy Krejčíková udělala dvě dvojchyby za sebou a musely odvracet brejkbol.

Outsiderky finálového duelu dál vzdorovaly a v rozhodující sadě měly jako první šanci na brejk, protože Siniaková udělala ve čtvrté hře tři dvojchyby. Češky s vypětím sil podání udržely a získaly převahu na kurtu i díky tomu, že Krejčíková hrála svou nejlepší pasáž ve finále. Dostaly se do vedení 5-2, ale napoprvé duel nedopodávaly. Uspěly až v desáté hře při podání Krejčíkové.

Závěrečná výměna byla plná vysokých úderů z obou stran, přičemž ten poslední z rakety Krejčíkové dopadl k základní čáře a Danilinová na něj nedosáhla. "Musím říct, že tohle bývala moje hra, když mi bylo někdy do dvanácti let," komentovala Krejčíková poslední výměnu. Tehdy to bylo účinné, protože dívky nebyly ještě tak vysoké. "A byly to kurty, kde nebylo tolik místa. Byl tam plot nějaké tři metry za základní čarou. Takže když člověk hrál tyhle míče, tak to odskakovalo přes plot," vyprávěla. Důležité pro ni bylo získat poslední míč jakýmkoliv způsobem. "Jsem ráda, že to v sobě pořád mám, a vidíte, že i takové míče vyhrávají trofej," poznamenala.

Zápas byl velmi vyrovnaný. "Dnes jsme opravdu tvrdě bojovaly. Musely jsme jedna druhou tlačit," řekla Siniaková v rozhovoru před převzetím trofeje. "Chci poděkovat své partnerce (Krejčíkové), že se mnou hraje velmi dlouhou dobu. Jsem strašně šťastná, že spolu pořád tak dobře spolupracujeme a jde to pořád nahoru. Těším se na další dobrodružství," dodala.

"Loni jsme tady hrály finále, předtím semifinále, na trofej jsme útočily docela dlouho. Po tak dlouhém finále nám určitě zůstanou hezké vzpomínky, máme velkou radost, že titul konečně máme," řekla Radiožurnálu Siniaková.

Češky vybojovaly svou 11. společnou trofej, čtvrtou na grandslamech (French Open a Wimbledon 2018, French Open 2021), do sbírky jim tak chybí už jen US Open. "Bylo by pěkné sbírku zkompletovat, ale nemáme to v hlavě. Jen se budeme snažit odehrát příští grandslam co nejlépe," uvedla Krejčíková, která se navzdory vzestupu v singlu chystá pokračovat i ve čtyřhře. "Myslím, že to můžu zvládnout, ale taky vím, že to bude velmi složité. V deblu se budeme soustředit na grandslamy a velké turnaje WTA 1000. A když už s Katkou budeme hrát, chci si vést dobře. Stejně tak udělám všechno pro to, abych byla úspěšná i v singlu," plánovala.

Pětadvacetiletá Siniaková získala svůj 16. vavřín, o rok starší Krejčíková jich má o pět méně. "Dnes jsme opravdu tvrdě bojovaly. Musely jsme jedna druhou tlačit," řekla Siniaková v rozhovoru před převzetím trofeje.

Krejčíková se Siniakovou jsou teprve druhým ryze českým párem, který Australian Open ovládl (Jana Novotná, Helena Suková 1990). V této disciplíně Česko slaví posedmé (Renáta Tomanová 1978, Helena Suková 1992, Jana Novotná 1995, Lucie Šafářová 2015 a 2017).

Danilinová s Haddadovou Maiaovou za sebou mají výborný start jejich spolupráce. Po senzačním triumfu na generálce v Sydney našly své první přemožitelky až ve finále úvodního grandslamu roku.