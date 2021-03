Na Masters do Miami nedorazí ani Djokovič. Raději zůstane doma s rodinou

Novak Djokovič si ve třetím kole Australian Open poranil břišní sval, přesto si v Melbourne dokráčel pro 18. grandslamový titul. Od té doby ale nehraje, neboť trhlina ve svalu se mu zvětšila a musel odpočívat.



Třiatřicetiletý Srb původně plánoval návrat na turnaj Masters 1000 do Miami, aby se rozehrál před antukovým Masters v Monte Carlu. Nakonec však na Floridu kvůli jednomu turnaji nepoletí.



"Rozhodl jsem se využít tento drahocenný čas a zůstat s rodinou. Se všemi těmi omezeními je důležité, abych našel rovnováhu mezi časem stráveným na tour a doma," napsal na Twitter šestinásobný vítěz turnaje. Naposledy v Miami triumfoval před pěti lety.

Dear fans, I’m very sorry to announce that this year I won’t travel to Miami to compete. I decided to use this precious time at home to stay with my family. With all restrictions, I need to find balance in my time on tour and at home. I look forward to coming back next year!