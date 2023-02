Na pátý pokus se dočkal. Thiem v Buenos Aires vyřadil nasazeného Molčana a má první letošní výhru

Dominic Thiem se netají tím, že chce zpět do špičky. Bývalý třetí hráč světa, který si po triumfu na US Open 2020 prochází částečně i kvůli častým zdravotním problémům obrovskou krizí, by se mohl chytnout na antuce v Buenos Aires, kde odstartoval svou letošní pouť na jihoamerických antukových podnicích a získal dvě ze svých 17 trofejí. V tomto dějišti se v minulosti představil třikrát a pokaždé došel alespoň do semifinále (triumfy 2016 a 2018 a semifinále 2019).

Také svůj čtvrtý start v argentinské metropoli zahájil vítězně. Devětadvacetiletý Rakušan v úvodním kole porazil 7-6(4) 6-3 nasazeného Slováka Alexe Molčana a na pátý pokus se dočkal první letošní výhry. V předchozím průběhu aktuální sezony neuhrál set se Soonwoo Kwonem v Adelaide, Andrejem Rubljovem na Australian Open ani Bornou Čoričem a Bornem Gojem v Davis Cupu.

V premiérovém souboji se Slovákem předvedl jediné zaváhání na servisu, a to ve chvíli, kdy podával za stavu 6-5 na zisk úvodního dějství. To nakonec vybojoval až v tie-breaku a další brejkbol už soupeři nenabídl. Jedná se o jeho teprve 33. vítězství ze 65 duelů po finálové účasti na Turnaji mistrů 2020 a 24. od loňského března, kdy se vrátil po problémech se zápěstím.

Happy ValenTHIEM’s Day ❤️@domithiem picks up his first win of 2023 with an impressive win over 7th seed Molcan on the red clay of Buenos Aires!@ArgentinaOpen pic.twitter.com/zBzf9Y3F9p