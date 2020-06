Na sociální sítě unikl kalendář WTA pro zbytek sezony. Hrát se možná bude opravdu už v srpnu

Tenisová sezona je kvůli pandemii koronaviru zatím přerušena do konce července. Hrát se ale možná opravdu začne už v srpnu, což naznačil kalendář ženských turnajů, který unikl na sociální sítě. O to se postarala belgická tenistka Alison van Uytvancková, která zprávu chvíli po zveřejnění smazala, informace se tedy zřejmě neměla dostat na veřejnost. Jak by mohl vypadat zbytek sezony na WTA Tour?

Van Uytvancková zřejmě vůbec neměla takovou informaci sdílet, přesto několik lidí její příspěvek vidělo. Server UBITENNIS si dokonce provizorní kalendář, který naznačuje srpnový návrat, zkopíroval a informoval o něm tenisový svět.

V prvních dvou srpnových týdnech jsou plánovány turnaje v Charlestonu, Palermu, Washingtonu a Praze. V tuhle chvíli je jisté, že v Charlestonu ani Praze se hrát nebude, WTA tak hledá náhradní řešení za tyto dva podniky.

Akce Premier 5 v Cincinnati má zatím v kalendáři stále svůj původní termín, začít by se mělo 17. srpna a uvažuje se, že se turnaj přesune do Flushing Meadows, kde má o týden později začít kvalifikace a v poslední srpnový den vypuknout hlavní soutěž US Open. Společně s kvalifikací newyorského grandslamu by se mohl odehrát ještě jeden přípravný turnaj, dějiště je zatím neznámé.

Po skončení US Open by mělo následovat zkrácené antukové jaro. Generálku před přeloženým French Open by měly zajistit velké podniky v Madridu a Římě a menší akce v Istanbulu a Štrasburku.

Pak by měl přijít přesun do Asie na turnaje Premier Mandatory v Pekingu a také Premier 5 ve Wuhanu, odkud se nový typ koronaviru do světa rozšířil. V Asii je dále v plánu odehrát turnaje v korejském Soulu, čínském Tianjinu, Nanchangu a Zhengzhou. Vyloučeno není ani japonské Tokio a uskutečnit by se měly i říjnové halové podniky v Linci a Moskvě. Sezonu by měly zakončit Turnaj mistryň v Shenzhenu a WTA Elite Trophy v Zhuhai.

Situace je samozřejmě až do oficiálního verdiktu, který by měl padnout v nejbližších dnech, nejistá a může se stále měnit. Pokud by však zůstal plán zachován, uvidíme v rozmezí 15 týdnů dva grandslamy, pět turnajů Premier Mandatory či Premier 5 a dva finální turnaje. Dle dalších informací budou moci hráčky na turnaje cestovat jen s jedním člověkem.

Zatím není známo, jak vypadá provizorní kalendář ATP, nicméně všechny velké společné podniky budou nejspíše figurovat i v mužském kalendáři. Na dnešek je naplánována videokonference mezi ATP a hráči. Ta by měla odhalit více informací.