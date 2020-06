Na Štvanici pokračoval souboj týmů Plíškové a Kvitové. Dnes bodovaly sestry Plíškovy a jejich tým vede 4-3

Charitativní turnaj se na pražské Štvanici rozehrál v sobotu v poledne, jenže už od sobotního odpoledne se kvůli dešti a bouřkám nehrálo a stihly se dokončit jen dva zápasy. První akce čtyřdílné série se proto protáhne až do úterý.

Dnešní program zahájila dohrávka mezi Terezou Martincovou a Jekatěrinou Alexandrovovou. Česká tenistka před sobotním přerušením vedla 6-4 2-1 a lepší formu potvrdila i dnes. Ruské jedničce a 27. hráčce světa povolila už jen jeden game.

Souboj mladých českých talentů byl jednoznačný. Patnáctiletá Linda Fruhvirtová za 46 minut smetla 6-2 6-1 o rok mladší Nikolu Bartůňkovou a srovnala stav na 2-2.

Fruhvirtová i za pomoci rad dvojnásobné vítězky Wimbledonu Kvitové souboji s Bartůňkovou dominovala. "Všechno byly základní a důležité rady, nezatěžovaly mě ničím složitým. Bylo to fajn," řekla Fruhvirtová.



Kristýna Plíšková svému týmu vrátila vedení, kapitánka Karolína jej navýšila

Kristýna Plíšková na třetí pokus našla recept na Alexandrovovou, která po odpočinku znovu nastoupila na kurt. Rusku i s pomocí deseti es přehrála 6-2 6-4 a poslala tým své úspěšnější sestry Karolíny zpět do vedení. Plíšková měla jasně navrch. Jediné zaváhání předvedla v samotné koncovce, když soupeřce dovolila snížit z 2-5 na 4-5 a při druhé možnosti utkání dopodávat prohrávala 0-30. Nakonec ale game suverénně otočila.

"Trošku jsem se toho bála, protože s ní mám negativní bilanci, ale hrála jsem líp, než jsem čekala, a držel mě servis," řekla v televizi O2.

Karolína Plíšková před necelými dvěma týdny na antuce na pražské Štvanici bez ztráty setu porazila Barboru Strýcovou a dnes se jí to povedlo na tom samém kurtu znovu. Světová trojka zvítězila snadno 6-2 6-3 a i díky bodu její sestry Kristýny vede tým české jedničky 4-2.

V úvodním dějství dokázala Strýcová s favorizovanou Plíškovou držet krok jen do stavu 2-2. Ve druhé sadě sice Plíšková poprvé a naposledy zaváhala na servisu, když nepotvrdila brejk na 2-0, nicméně koncovka setu opět patřila jí.

Souboj Plíškové s 31. hráčkou dvouhry a druhou deblistkou světa Strýcovou byl vrcholem dne a úspěšnější v něm za 67 minut byla razantnější Plíšková. "Mělo to správný tenisový náboj. Začátek byl nijaký, tak dva dny jsem tady seděla, takže jsem to čekala, ale potom to byl docela dobrý tenis," řekla Plíšková v O2 TV.

Černý tým Karolíny Plíškové vstoupí do závěrečného dne nakonec jen s vedením 4-3. Manko růžového výběru Petry Kvitové elitní deblistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, které potvrdily roli favoritek proti dvojici Markéta Vondroušová a Tereza Martincová. Bývalé deblové světové jedničky a dvojnásobné grandslamové vítězky uspěly 6-1 7-6, přičemž vyrovnaný druhý set trval hodinu a domácí pár měl setbol.

Druhé kolo české dámské soutěže pořádané po vzoru mužského Laver Cupu se bude hrát od 29. června do 1. července v Prostějově. Pak se akce vrátí na Štvanici, kde se bude konat 11. až 13. července a 25. až 27. července.